Intel Core i9-13900K zum Tiefstpreis – CPU-Testsieger im Angebot

Während der Black Friday Woche vom 18. bis zum 28. November bietet nicht nur Amazon, sondern auch viele andere Onlineshops Produkte stark reduziert an. Zu diesen Anbietern zählt auch Proshop und hier gibt es ein ganz besonderes Angebot: nämlich unseren aktuellen Testsieger im CPU-Vergleich, den Intel Core i9-13900K. Mit Taktraten von bis zu 5,8 GHz entpuppt sich die CPU im Test nicht nur als derzeit schnellster Gaming-Prozessor, sondern auch als eines der schnellsten Modelle für kreative Anwender.

Offiziell ist der Core i9-13900K am 20. Oktober für 749 Euro an den Start gegangen. Der bisherige Bestpreis für die CPU lag am 14. November bei 699,95 Euro. Jetzt gibt es die CPU bei Proshop noch einmal deutlich günstiger zu kaufen, und zwar für nur 649,99 Euro. Gegenüber dem bisherigen Bestpreis können Sie sich 50 Euro oder gute sieben Prozent sparen, gegenüber der offiziellen UVP beträgt die Ersparnis sogar 100 Euro, was 13 Prozent entspricht.

Intel Core i9-13900K für 649 Euro bei Proshop

Ebenfalls zum neuen Bestpreis gelistet ist derzeit der Intel Core i7-13700K für 465 Euro bei Mindfactory. Auch wenn die Preisersparnis zum bisherigen Tiefstpreis hier äußerst gering ist, handelt es sich dennoch um ein gutes Angebot.

Intel Core i7-13700K für 465 Euro bei Mindfactory

