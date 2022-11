Playstation 5 upgraden mit diesen SSD-Deals zum Black-Friday

Seit heute läuft bei Amazon bis zum 28. November die Black Friday Woche mit unzähligen reduzierten Produkten. Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einem Speicher-Upgrade für Ihre Playstation 5 sind, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, denn bei Amazon gibt es unter der Kategorie Speichermedien zwei interne PCIe SSDs als auch eine externe USB-C SSD im Angebot, welche speziell für die Konsole zertifiziert sind.

Darunter fällt unter anderem die Samsung SSD 980 Pro mit 1 TB Speicher. Dank PCIe 4.0 Unterstützung erreicht diese extrem hohe Übertragungsraten von bis zu 7000 MB/s lesend und bis zu 5000 MB/s schreibend. Obendrein verfügt die SSD über einen 1 GB großen LPDDR4 und einen SLC-Cache und der Hersteller gewährt fünf Jahre Garantie. Bei Amazon gibt es die SSD aktuell für nur 103,99 Euro im Angebot, was gemäß einem Blick in den Preisverlauf neuer Bestpreis ist.

Samsung 980 Pro 1 TB für 103,99 Euro bei Amazon

Wenn Sie doppelt so viel Speicher benötigen, können Sie auch zum 2 TB Modell der Samsung SSD 980 Pro greifen. Dieses ist lesend noch einmal minimal schneller unterwegs und der LPDDR4-Cache ist mi 2 GB doppelt so groß. An der fünfjährigen Garantie ändert sich nichts. Im Angebot gibt es die PCIe SSD für nur 209,99 Euro bei Amazon, was einem neuen Bestpreis entspricht. In den letzten Wochen waren für die SSD rund 235 bis 240 Euro fällig, das heißt, Sie sparen sich zehn Prozent.

Samsung 980 Pro 2 TB für 209,99 Euro bei Amazon

Sollten Sie lieber auf eine externe Speichererweiterung setzen wollen, dann kommt die Western Digital WD_Black D30 Game Drive SSD mit 2 TB für Sie in Frage. Diese erreicht Datenraten von bis zu 900 MB/s und lässt sich einfach über das beiliegende USB-C auf USB-A Kabel mit Ihrer Playstation 5 verbinden. Bei Amazon ist die Game Drive für derzeit 181,99 Euro im Angebot. Beim zweitgünstigsten Anbieter sind 210,42 Euro fällig, das bedeutet, Sie sparen sich knapp 16 Prozent.

Western Digital WD_Black D30 Game Drive SSD für 181,99 Euro bei Amazon

