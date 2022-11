O2: Massive Störung – das sollten O2-Kunden wissen

Heute Nachmittag zeigte allestoerungen massive Störungen bei allen deutschen Mobilfunk-Providern und teilweise auch bei den Festnetzbetreibern an. Es schien so, als ob Deutsche Telekom, Vodafone und O2 sowie Mobilfunkunternehmen, die deren Netze verwenden, ein Riesen-Problem haben würden; mehr dazu lesen Sie hier: Mega-Störung bei vielen Mobilfunk-Providern – O2 als Auslöser. Doch dem ist nicht so, nur das O2-Mobilfunknetz war erheblich gestört – bei der Telefonie. Da viele Telekom- und Vodafone-Kunden aber O2-Nummern nicht anrufen konnten, entstand offensichtlich bei vielen Telekom- und Vodafone-Kunden der Eindruck, dass auch ihre Mobilfunknetze gestört wären. Das stimmt aber nicht, nur O2 hatte eben Problem.

PC-WELT fragte bei Telefónica/O2 nach dem Grund für die Störung und nach der aktuellen Situation. Die Pressestelle von O2 antworte uns ausführlich und wir geben deren Stellungnahme hier in voller Länge wieder:

Die Störung ist in Teilen bereits behoben, erste Maßnahmen unserer Techniker haben die Netze stabilisiert. Es ist nicht notwendig, die Endgeräte im Falle bestehender Einschränkungen der Telefonie neu zu starten. Stattdessen können Kund:innen Datencalls über Services wie WhatsApp, Teams oder Facetime über das o2 Netz nutzen. Wir bedauern die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten sehr. Wir werden umgehend darüber informieren, sobald die Einschränkung final behoben wurde. Bitte beachten Sie dazu auch die laufend aktualisierten Hinweise auf unserer Internetseite telefonica.de sowie unserem Twitter-Kanal. Zum Hintergrund: Am Nachmittag kam es im o2 Netz zu Einschränkungen bei der Telefonie (2G, 4G sowie Festnetz). Grund ist eine Störung an einem Voice-Server, der die Telefonate übermittelt.

Fazit: Nur die Telefonie-Funktion sind im Mobilfunk- (ohne 5G) und im Festnetz von O2 betroffen, nicht aber die Datenübertragung und die Internetnetzung.

Das Lagebild auf Allestörungen bestätigt diese Einschätzung von O2, die Lage entspannt sich allmählich. Auch auf Twitter gibt O2 langsam Entwarnung:

Die Störung ist in Teilen bereits behoben, erste Maßnahmen unserer Techniker haben die Netze stabilisiert. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr. Wir werden umgehend informieren, sobald die Einschränkung final behoben wurde. Aktuelle Infos: https://t.co/66o4NarTrW — Telefónica Germany (@telefonica_de) November 17, 2022

Der Nachrichtenticker auf der O2-Webseite bestätigt diese Lageeinschätzung.