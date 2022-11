Die besten Komplett-PCs für Spieler: Wir geben Kauf-Tipps fürs 1080p- 1440p- und 2160p-Gaming

Gaming-Komplett-PCs haben in der Enthusiasten-Szene keinen guten Ruf: Sie sind zu teuer, schlecht konfiguriert und oft mit fragwürdigen “No Name”-Komponenten ausgestattet. Doch mittlerweile treffen einige dieser KO-Argumente gar nicht mehr zu. Tatsächlich gibt es sogar einige Punkte, die für den Kauf eines Fertig-PCs fürs Gaming sprechen. Welche das sind und welche Modelle sich aktuell lohnen, klären wir in diesem Beitrag.

Der Preis: Immer nachrechnen und vergleichen!

Hauptargument der Komplett-PC-Gegner: Wer alle Computer-Komponenten einzeln kauft und sie auch noch selbst zusammenbaut, der spart bares Geld. Schließlich sind Gaming-PCs grundsätzlich eine teure Angelegenheit und deshalb macht es im ersten Moment durchaus Sinn, an allen möglichen Ecken und Enden zu sparen.

Selbstgebaute PCs sind in der Regel günstiger als Komplett-PCs – doch das ist nicht immer der Fall! IDG

Das ist aber nicht immer zu 100 Prozent richtig. PC-Händler sind in der Lage, auf einen Schlag größere Mengen an Hardware zu bestellen, was ihnen so gut wie immer auch Mengenrabatte einbringt, die sie wiederum an den Kunden weiterreichen können. Dank Großhandelsvereinbarungen mit Lieferanten haben die Händler auch die Möglichkeiten, bestimmte Konfigurationen in gewissen Zeiträumen noch günstiger anbieten zu können. Bestes Beispiel sind die Aldi-PCs!

Doch leider ist das nicht immer der Fall, viele Anbieter verlangen dennoch viel zu viel Geld. Deshalb sollten Sie immer eine Gegenrechnung mit den verbauten Einzelkomponenten durchführen. Sparen Sie beim Kauf der Einzelkomponenten deutlich mehr als 100 Euro, sollten Sie die Finger vom Angebot lassen. Beachten Sie dabei aber unbedingt die Versandkosten: Komplett-PCs bekommen Sie in der Regel versandkostenfrei zugeschickt, während bei Einzelkomponenten der Versand häufig kostenpflichtig ist und schnell in die Höhe schnellen kann. Bei vertrauenswürdigen Händlern dürften Sie stellenweise aber entdecken, dass Sie bei manchen Konfigurationen wirklich günstiger davonkommen. Nehmen Sie sich also die Zeit und vergleichen Sie die Preise.

Bei einem Komplett-PC können Sie sich in der Regel sicher sein, dass er stabil läuft. Yingyi

Ohne Stress die optimale Konfiguration finden

Hand aufs Herz: Nur weil jemand am PC zockt, ist er nicht automatisch ein Hardware-Profi. Die Komposition der einzelnen PC-Komponenten muss sich ergänzen und die richtige Leistung, Geschwindigkeiten und Spezifikationen aufweisen – da genügen keine grundlegenden Computerkenntnisse.

Bei Gaming-Komplett-PCs hingegen haben sich in der Regel Experten Gedanken gemacht, ob beispielsweise die CPU zur Grafikkarte und umgekehrt passt. Grundsätzlich sind die Konfigurationen so abgestimmt, dass sie für den Preis das beste Spielerlebnis bieten. So müssen Sie selbst keine Gedanken verschwenden, ob die einzelnen Teile auch wirklich alle zusammenpassen. Bei einem Fertig-PC genügt es, die grundsätzlichen Komponentenwünsche zu kennen, wie Prozessor und Grafikkarte, sowie Ihr maximales Budget. Und wenn Sie dann nachrechnen und vergleichen (siehe oben), dann haben Sie herzlich wenig Stress beim PC-Kauf.

Zusätzliche Services und Funktionen

Viele PC-Anbieter bieten Services oder Funktionen, die Sie so nicht einzeln erwerben können. Dazu zählen beispielsweise eine garantiert stabile Übertaktung, ein Stresstest für stabilen Betrieb oder ein fertig eingerichtetes Betriebssystem mit aktuellen Treibern und aktuellem BIOS, um sofort loslegen zu können. Außerdem erfolgt die Assemblierung der PCs in der Regel in einer professionellen, fast schon sterilen Umgebung, sodass Staub und Schmutz kaum eine Chance haben, in den PC einzudringen. Zu den weiteren Pluspunkten gehören eine längere Garantiezeit und erweiterte Serviceleistung wie etwa ein kostenloses Pick-Up & Return.

Den Zusammenbau bei einem Komplett-PC können Sie sich sparen, da sie das in diesem Fall den Profis überlassen, die einen stabilen Betrieb garantieren. IDG

Manchmal bieten größere Anbieter auch Gehäuse- oder Komponenten-Designs an, die speziell auf die jeweilige Konfiguration abgestimmt sind und so sonst nirgendwo anders zu kaufen gibt. Und über eine nervige Sache müssen Sie sich ebenfalls keinen Kopf machen: Kabelmanagement! Oft gibt’s auch einen Extra-Service, der gegen Aufpreis sogar farblich abgestimmte, gesleevte Kabel sauber verlegt.

Das Hickhack mit der Garantie

Wer schon lange PC-Gamer ist, der wird bestimmt schon einmal den Fall gehabt haben, dass der Rechner ausgefallen ist. Wer einen selbstgebauten Rechner hat, der muss sich erst mühsam auf Fehlersuche begeben, die defekte Komponente finden und diese dann beim entsprechenden Hersteller einschicken.Wer hingegen einen Komplett-PC gekauft hat, der profitiert oft von einer Garantie aufs gesamte Gerät. Sie müssen hier also nichts auseinander nehmen, wenn ein Fehler auftritt. Hier genügt eine Mail oder ein Anruf beim Händler – manchmal kommt sogar ein Techniker vorbei, der sich den Computer vor Ort anschaut und das Teil eventuell direkt austauschen kann.

Fazit: Zeit sparen, und manchmal auch Geld

Der Bau eines Computers erfordert viel Zeit und Geduld. In der hektischen Welt von heute hat nicht jeder die Zeit, sich einem solchen Projekt zu widmen. Vor allem dann nicht, wenn das Endergebnis eventuell noch nachgebessert und optimiert werden muss.

Der Kauf eines Gaming-Komplett-Systems ist also nicht nur weniger zeitaufwändig, sondern schont auch manchmal den Geldbeutel. Sie können sofort mit dem Spielen beginnen, sobald der Rechner bei Ihnen eintrifft. Halten Sie aber unbedingt Ausschau nach Angeboten und Sie werden eine Konfiguration finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht und mit einer vernünftigen Garantie und Support daherkommt.

Gaming-Komplett-PC für Einsteiger

HP Pavilion Desktop TG01-2117ng HP Pavilion Desktop TG01-2117ng Notebooksbilliger Der HP Pavilion Desktop TG01-2117ng vereint eine CPU-GPU-Kombination aus dem AMD Ryzen 5 5600G (6 Kerne, 12 Threads mit bis zu 4,4 GHz) und der Nvidia Geforce RTX 3060 Ti LHr (8 GB DDR6) ist ein empfehlenswertes Modell für Einsteiger. Abgerundet wird das System durch 16 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher und einer ordentlich großen 1 TB M.2-SSD, die via PCI-Express-3.0 (x4) angebunden ist.

999 Euro bei Notebooksbilliger

Gaming-Komplett-PC der Mittelklasse

Captiva Gaming-PC G12IR 21V1 Captiva Gaming-PC G12IR 21V1 Quelle Der Captiva Gaming-PC G12IR 21V1 beschleunigt dank eines Intel Core i5-10400F (6 Kerne, 12 Threads mit bis zu 4,3 GHz) und einer AMD Radeon RX 6800 (16 GB GDDR6) auch problemlos Spiele in WQHD (2.560 x 1.440 Pixel) mit hohen Bildraten. Dafür müssen Sie Abstriche beim Festplattenspeicher machen, der sich auf nur 480 GB SSD-Speicher beläuft.

1.355,87 Euro bei Quelle

Gaming-Komplett-PC der Oberklasse

Hyrican Striker 6753 Captiva G25IR 21V2 Hyrican Beim Hyrican Striker 6753 sorgen der Intel Core i7-10700F (8 Kerne, 16 Threads mit bis zu 4,8 GHz) und die NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12 GB GDDR6X) für flüssiges 4K-Gaming (Raytracing mit DLSS 2.x). Dazu gibt’s ausreichende 16 GB DDR4-2933 sowie eine 960 GB große SSD.

2035 Euro bei Cyperport