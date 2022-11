Call of Duty: Warzone 2.0 startet mit Server-Problemen

Nachdem Spieler bereits seit Montag Gelegenheit hatten, das mehr als 100 Gigabyte große “Call of Duty: Warzone 2.0“ im Rahmen der Preload-Phase auf ihren PC, ihre PS5 oder ihre Xbox Series X/S herunterzuladen, fiel vor wenigen Stunden nun der Startschuss für den Free-to-Play-Titel.

Server-Lag, Abstürze und Workaround

Wie zu erwarten, lief der Launch nicht für alle Spieler frustfrei ab. Einige Nutzer beschweren sich in den sozialen Medien darüber, dass die Server des Titels überlastet sind. Aus diesem Grund reagiert “Warzone 2.0“ stark verzögert und in einigen Matches kommt es in der gesamten Lobby zu Lags und Stottern, was den Titel in einigen Fällen unspielbar macht. Neben Lags und Serverproblemen melden einige Spieler auch Abstürze, die ihren Spielfortschritt verhindern. Sie treten zufällig auf, bei einigen im Hauptmenü, im Gulag oder auch in der Flugzeugabsprungszene. Auch im neuen DMZ-Modus werden Abstürze gemeldet.

Workaround für Abstürze

Als Workaround für die Abstürze war bislang nur die Deaktivierung des Discord-Overlay erfolgreich. Einige Spieler melden, dass das Overlay Kompatibilitätsprobleme mit dem Spiel hat und aus diesem Grund zu Abstürzen führt. Das Ausblenden des Overlays kann zahlreichen Spielern zufolge das Problem umgehen. Es bleibt abzuwarten, wie schnell Entwickler Infinity Ward gegen die Probleme vorgehen wird, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Neue Karte und neuer Spielmodus für “Warzone“

Der Free-to-Play-Titel “Call of Duty: Warzone“ wird um die neue Karte Al Mazrah erweitert. Überarbeitet wurde die Kreismechanik im Spiel. Mit dem Voranschreiten der Zeit im Spiel wird die Karte nicht mehr nur durch einen Kreis (der immer kleiner wird) begrenzt, sondern durch mehrere, die erst gegen Ende des Matches zu einem Kreis verschmelzen. Im Gulag wartet nun nicht mehr nur ein 1v1-Modus, sondern hier können zwei Spieler gegen zwei weitere Spieler antreten. Mit “Warzone 2.0“ hält außerdem der neue Spielmodus DMZ im Free-to-Play-Titel Einzug. Er wird auf Al Mazrah gespielt und soll als Extraktionsmodus Ähnlichkeiten zu “Escape from Tarkov“ aufweisen.

