Gemeinsam Zocken in Microsoft Teams

Microsoft will die Produktivität von Microsoft-Teams-Nutzern steigern, indem das Unternehmen die Kommunikationssoftware um die Möglichkeit erweitert, gemeinsam mit den Kollegen zocken zu können. Der Redmonder Konzern beruft sich dabei auf eine BYU-Studie, die herausgefunden hat, dass “Kollegen, die gemeinsam kurze Videospiele spielten, 20 Prozent produktiver waren als diejenigen, die an traditionelleren Teambuilding-Aktivitäten teilnahmen“.

App mit vier Spielen

Aus diesem Grund hat Microsoft Casual Games in dieser Woche die App “Games for Work“ für Microsoft Teams veröffentlicht. Einziger Haken: Die App ist nicht für die Endverbraucher-Version von Microsoft Teams verfügbar, sondern nur in der Teams-Version für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Die “Games for Work“-App beinhaltet Mehrspieler-Versionen von vier bekannten Spielen: “Solitaire“, “Minesweeper“, “Icebreakers“ und “Wordament“. Die Titel unterstützen zwischen zwei und 250 Spieler. Laut Microsoft sind alle Games werbefrei und fördern unterschiedliche Team-Building-Aspekte.

“Solitaire“ mit Mehrspieler-Modus

„Spiele fördern die Kreativität, die Zusammenarbeit und die Kommunikation auf einzigartige Weise, und wir sind gespannt, wie die Games for Work-App in Microsoft Teams die Produktivität anregt und die Beziehungen am Arbeitsplatz fördert,“ erklärt Jill Braff, General Manager of Integrations und Casual Games bei Microsoft. “Icebreakers“ präsentiert Spielern Entscheidungsfragen, bei denen sie sich näher kennenlernen. In “Minesweeper“ steht die gemeinsame Lösungsfindung für Probleme im Vordergrund, während in “Wordament“ bis zu 250 Spieler in Wort-Herausforderungen gegeneinander antreten können. Die “Microsoft Solitaire-Collection“ bietet einen Mehrspieler-Modus für zwei Spieler sowie einen Zuschauermodus für die Kollegen.

