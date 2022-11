Whatsapp: Neue Funktion sorgt für mehr Harmonie in Gruppenchats

Gruppenchats in Whatsapp sind eine praktische Sache: Wer ein Klassentreffen oder eine Überraschungsparty vorbereiten möchte, kann hier mit allen Teilnehmern gleichzeitig kommunizieren. Dennoch gestaltet sich beispielsweise die Suche nach dem perfekten Termin oft schwierig, weil jeder Teilnehmer seine eigenen Vorstellungen hat. Mit einer neuen Umfragefunktion wollen die Macher von Whatsapp in derartigen Fällen für mehr Zufriedenheit in Gruppenchats sorgen.

In Chats und Gruppenchats verfügbar

Innerhalb eines Gruppenchats lassen sich ab sofort in Whatsapp Umfragen erstellen. Das Feature steht sowohl unter Android als auch unter iOS zur Verfügung. Auch in normalen Chats mit zwei Teilnehmern kann eine solche Umfrage eingefügt werden, ihr volles Potenzial dürfte sich jedoch in größeren Unterhaltungen finden, wo viele Teilnehmer jeweils eigene Vorstellungen haben.

Umfragefunktion aktivieren

Auf dem iPhone kann die Umfrage in einem Chat mit dem +-Symbol am linken unteren Rand der App erstellt werden. Android-Nutzer müssen das Feature hinter der Büroklammer aktivieren, die sich rechts in einem Chat findet.

Mehrere Antwortmöglichkeiten

Danach öffnet sich ein neues Menü, in dem der Ersteller eine Frage und mehrere Antwortmöglichkeiten eintragen kann. Die unterschiedlichen Antworten lassen sich im Anschluss noch verschieben und entsprechend anordnen. Ein Klick auf Senden sorgt dafür, dass die Umfrage in einer Gruppe oder einem Chat erscheint. Danach ist jederzeit sichtbar, wie viele Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen haben. Auch das Ergebnis lässt sich anzeigen. Dabei können Nutzer auch mehrere Antworten geben.

Für die nächste Party oder die Suche nach einem passenden Geschenk könnten die Umfragen in Whatsapp sehr nützlich sein. Bislang mussten Nutzer für derartige Umfragen auf externe Lösungen ausweichen. Nun kann die Abstimmung direkt in der App erfolgen.