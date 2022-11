Die besten Touchscreen-Handschuhe fürs Handy – Kaufberatung 2022

Der Winter kommt! Draußen ist es bitterkalt und Sie möchten kurz auf dem Smartphone nach neuen Nachrichten schauen oder jemanden anrufen. Touchscreen-Handschuhe sind die Alternative zu herkömmlichen Winterhandschuhen: Sie sind mit einem Spezialmaterial für die Benutzung von Touchscreen-Geräten ausgestattet. So können Sie Ihr Smartphone auch bei Minusgraden, Wind und Frost zuverlässig und präzise bedienen, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Wir sagen Ihnen, wie die Handy-Handschuhe funktionieren und welche Modelle Sie kennen sollten.

Roeckl Touch Kopenhagen für Herren

Im Roecklstore für 89,90 Euro

Tipp: Roeckl Touch Handschuhe im Sale

Roeckl

Preis: 89,90 Euro

Material: Leder-Textil-Kombination

Futter: Fleece

Größe: 7.5 bis 10

Pflege: nicht waschbar

So etwas wie der Mercedes unter den Handschuhmarken ist Roeckl. Bei der Edelvariante mit Nappaleder für Herren sorgt ein Strickbund am Handgelenk für guten Sitz und hält die Wärme im Inneren. Angeboten werden die Handschuhe in fünf Farben und sechs Größen.

Roeckl Touch Stockholm für Damen

Im Roecklstore für 79,90 Euro

Roeckl

Preis: 79,90 Euro

Material: Leder-Textil-Kombination

Futter: Fleece

Größe: 6 bis 8

Pflege: nicht waschbar

Mit dem Ledermodell Stockholm zielt Hersteller Roeckl auf modebewusste Handynutzerinnen. Die Designhandschuhe mit einer auf Nanogarn basierenden Touchfunktion gibt’s in den Farbvarianten Pink, Rot, Klassik-Rot, Blau, Navy, Kupfer, Grün und Schwarz.

Burton Park

Bei Amazon ab 55 Euro

Burton

Preis: ab 45 Euro

Material: Textil

Futter: Mikrofaser

Größe: XXS bis XL

Pflege: keine Angabe

Dieser leichte Unisex-Handschuh eignet sich vor allem für mildere Witterungsbedingungen. Besonderheit sind die griffigen Handflächen: Durch einen Mix aus Kunstleder und Silikon soll der Nutzer sein Smartphone beim Gehen oder Joggen sicher halten können.

Levi’s Ben Touch Screen Handschuhe für Herren

Bei Amazon ab 10,40 Euro

Levi’s

Preis: 19,95 Euro

Material: Textil

Futter: ohne Zusatzfutter

Größe: S bis L

Pflege: keine Angabe

Die Smartphone-Handschuhe des Jeanslabels Levi’s gibt’s in den Farben Schwarz, Blau und Grau. Die leichten Modelle schützen die Hände durch einen Materialmix aus 96 Prozent Acryl und 3 Prozent Baumwolle. Sie besitzen allerdings nur an Daumen und Zeigefinger eine leitfähige Touchscreen-Ausstattung.

Esprit Touchscreen-Handschuhe für Damen

Bei Amazon für 25,99 Euro

Esprit

Preis: 19,95 Euro

Material: Kunstleder

Futter: ohne Zusatzfutter

Größe: S bis L

Pflege: keine Angabe

Die Handschuhe aus Velourslederimitat sollen im Winter nicht nur warmhalten und gut aussehen, sondern dank kleiner Touchfelder im Bereich von Daumen, Zeige- und Mittelfinger auch die Steuerung des Handys durch einfaches Berühren erlauben.

Nike Tech and Grip 2.0 Gloves

Bei Amazon für 22,95 Euro

Nike / Amazon

Preis: 22,95 Euro

Material: Textil

Futter: ohne Zusatzfutter

Größe: S-M und L-XL

Pflege: keine Angabe

Sportartikelhersteller Nike hat gestrickte Touch-Screenhandschuhe im Programm, die sich durch eine großzügige Antirutschausstattung auf den Innenseiten auszeichnen. Daumen, Zeige- und Mittelfinger sind im vorderen Bereich leitfähig. Das obligatorische Nike-Logo gibt’s gleich zweimal: auf dem Handrücken und auf der Handinnenseite.

Burton Reverb Gore-Tex Fäustlinge

Für Damen ab 49 Euro bei Amazon

Für Herren ab 55 Euro bei Amazon

Burton

Preis: ab 75 Euro

Material: Textil

Futter: Mikrofaser und synthetische Daune

Größe: XS bis XL

Pflege: nicht waschbar

Wintersportspezialisten Burton verspricht beim atmungsaktiven Modell Reverb in Varianten für Damen und Herren angenehm warme Finger auch bei Tiefsttemperaturen. Eingearbeitet sind touchscreenkompatiblen Fingerspitzen. Die Fäustlinge wärmen die Finger prinzipbedingt besonders gut, allerdings ist das Feingefühl durch die vier Finger gemeinsam umschließende Bauweise eingeschränkt.

Was ist bei Touch-Handschuhen wichtig?

Ob Videodreh am Skihang, Whatsapp beim Spazierengehen oder Schnappschüsse der tobenden Kinder im Schnee: Mit Touchscreen-Handschuhen können Sie Ihr Handy trotz Kälte überall einsetzen. Auch Navigationsgeräte sowie Bank- und Ticketautomaten lassen sich bedienen. Handschuhe mit Touchscreen-Eignung werden als Stoff- und Lederhandschuhe mit oder ohne zusätzliche Wärmefütterung angeboten. Doch auf welche Eigenschaften kommt es an?

Gute Smartphone-Handschuhe sind weich, warm und bequem, halten Wind ab, bieten sicheren Halt und zeichnen sich durch eine gute Touchfunktion aus. Unterschiede gibt’s bei Form, Material, Fütterungsdicke, Grip und natürlich beim Design.

Material und Verarbeitung: Ob Sie Leder, Stoff oder Strickmaterial den Vorzug geben, ist in erster Linie Geschmackssache. Wichtig für den Tragekomfort sind eine vernünftige Verarbeitung und für den Wintersport atmungsaktive Eigenschaften.

Fütterung: Sie entscheidet maßgeblich über die Wärmeeigenschaften. Modelle mit dickem Futterstoff aus Fleece sorgen für wohlig-intensive Wärme. Gleichzeitig dämmt das zusätzliche Futter allerdings das Fingergefühl ein wenig, mit der Folge, dass Sie nicht mehr ganz so schnell auf dem Display sind.

Touchfunktion: Handy-Handschuhe sind je nach Modell entweder überall leitfähig (Allround-Modelle), im Bereich der fünf Fingerkuppen oder nur an den Spitzen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Wägen Sie ab, ob Ihnen die Smartphone-Steuerung über drei Finger ausreicht, und vergleichen Sie die Größe der Touchzonen (komplette Fingerspitze oder lediglich Touchfelder). Prüfen Sie außerdem das Design: Sichtbare Fingerkuppen gefallen nicht jedem.

Grip: Je dicker die Handschuhe ausfallen, desto schwieriger kann es sein, das Smartphone sicher zu halten. Manche Hersteller arbeiten daher eine rutschfeste Gummierung ein, die den Fingern Grip verleiht und ein Rutschen des Mobiltelefons verhindert.

Praktische Sache: Manche Handschuhe dürfen bei 30 Grad Celsius in die Waschmaschine.

Wichtig: An das Wischen und vor allem an das Tippen mit den Handschuhen müssen Sie sich gewöhnen. Bedingt durch das Textilmaterial oder das Leder unterscheidet sich die Haptik deutlich vom gewohnten Schreibgefühl auf dem Touch-Display.

Erklärt: Die Technik in Touch-Handschuhen

Beim Wisch übers Handy-Display mit einem herkömmlichen Handschuh regt sich auf dem Smartphone nichts. Grund hierfür ist das von allen Herstellern verbaute kapazitive Display. Es erkennt Berührungen der Finger nicht über Druck, sondern mittels Spannungsunterschieden, die vom menschlichen Körper oder einem leitfähigen Gegenstand ausgehen.

Übliche Handschuhe – egal ob für Wintersportler, Gärtner oder Arbeiter – sind nicht elektrisch leitend. Deshalb lässt sich das Smartphone damit nicht bedienen.

Touchscreen-Handschuhe für kapazitive Displays sind mindestens im Bereich der Kontaktflächen an den Fingerspitzen aus leitendem Gewebe wie Silbergarn oder Garn mit Nanopartikeln gefertigt. Es überträgt die Körperspannung auf den Handy-Bildschirm, sodass Sie nach Herzenslust Tippen, Wischen und Spielen können.