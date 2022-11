eBay Cyber Week: Coole Refurbished Deals und zusätzlich 10 Prozent Extrarabatt mit Gutscheincode

Gebrauchte und generalüberholte Geräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie sind günstig, nachhaltig und leisten noch viele Jahre gute Dienste. Als Alternative zum Privatkauf mit all seinen Risiken bietet sich der eBay Re-Store an. Hier gibt es Vorführgeräte & Retouren, refurbished Artikel und geprüfte Gebrauchtware mit einer 100-prozentigen Funktionsgarantie. Vor allem die generalüberholten Produkte von verifizierten Verkäufern und Herstellern sind eine echte Empfehlung: Viele Artikel erhalten Sie quasi im Neuzustand und dank dem 30-tägigen Rückgaberecht sind Sie auf der sicheren Seite, sollte wider Erwarten doch etwas nicht in Ordnung sein.

Riesiges Sparpotenzial clever nutzen

Der eBay Re-Store bietet eine große Auswahl von voll funktionsfähigen gebrauchten Elektronikartikeln – mit großem Sparpotenzial. Denn Smartphone, Tablet und Co. sind hier bis zu 50 Prozent günstiger gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller.

In der eBay Cyber Week gibt es mit den Code RESTORENOV22 auf eine große Auswahl an Artikeln teilnehmender Händler 10 Prozent Extra-Rabatt. Der Coupon lässt sich maximal zweimal einlösen. Der Maximalrabatt beträgt 50 Euro. Alle Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht.

Diese und viele weitere Top-Deals in den Kategorien Smartphones & Tablets, Laptops & Desktops, Haushaltsgeräte und Heimwerkerbedarf sowie Autoteile & -zubehör finden Sie auf der Aktionsseite:

