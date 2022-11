Was kostet eine Kilowattstunde Strom?

Fragt man in die Runde, was jeder Einzelne aktuell für seinen Strom bezahlt, wird man ganz viele unterschiedliche Preise genannt bekommen. Denn jeder Mieter oder Immobilieneigentümer kann seinen Stromanbieter frei wählen. Grundsätzlich wird ein Kunde in der Grundversorgung mit Strom versorgt – das ist meistens der teuerste Tarif. Neben der Grundversorgung bieten auch die Stadtwerke, die großen vier Versorger E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall sowie Billigstromanbieter und andere Unternehmen Lieferverträge für Strom an.

Im Durchschnitt zahlen Haushalte in Deutschland derzeit 37,30 Cent pro Kilowattstunde Strom (laut BDEW mit Stand Juli 2022). Wie Sie anhand der Grafik unten erkennen können, ist der Preis für eine Kilowattstunde fast um 50 Prozent gestiegen in den vergangenen 10 Jahren. Blicken wir insgesamt 20 Jahre zurück, dann hat sich der Preis sogar mehr als verdoppelt, denn 2002 kostete eine Kilowattstunde nur 16,11 Cent.

BDEW

Was Sie aktuell bezahlen, können Sie leicht in Erfahrung bringen: Entweder Sie schauen auf die letzte Abrechnung oder nutzen die Onlinedienste Ihres Stromlieferanten. Hier wird der Preis pro Kilowattstunde (kWh) angegeben. Die Bandbreite beim Strompreis ist aktuell sehr hoch: Während günstige Anbieter noch knapp 30 Cent pro kWh abrechnen, sind auch 70 bis 80 Cent möglich. Zu den Kosten pro kWh kommt noch ein Grundpreis von 12 bis 15 Euro im Monat.

Erklärung: So entsteht der Strompreis

Lohnt sich ein Wechsel zu einem anderen Stromanbieter?

Wichtig ist ein Blick in die Zukunft, auch bezogen auf Kündigungsfristen. Denn nehmen Sie eine Erhöhung stillschweigend hin, bezahlen Sie womöglich demnächst ein Vielfaches. Die Stadtwerke München haben jüngst eine Preiserhöhung von 24,97 auf 61,89 Cent pro Kilowattstunde ab dem 1. Januar 2023 angekündigt.

Auf den Vergleichsportalen Verivox und Check24 finden Sie Stromanbieter, die Sie an Ihrer Adresse beliefern. Vergleichen Sie unbedingt die Preise, um den günstigsten Stromlieferanten zu finden.

Tatsächliche Stromkosten ermitteln

Die Rechnung ist einfach: Als Beispiel nehmen wir einen Side-by-Side-Kühlschrank mit einem jährlichen Energieverbrauch von 351 kWh. Bei gerundeten 40 Cent pro Kilowattstunde ergibt das Stromkosten in Höhe von 140,40 Euro im Jahr beziehungsweise 11,70 Euro monatlich. Für Kunden der Stadtwerke München steigen die Betriebskosten für den Kühlschrank von 87,65 auf 217,23 Euro!

Im Artikel „Stromfresser finden und Verbrauch mit intelligenten Steckdosen reduzieren“ lesen Sie, mit welchen Maßnahmen und Zusatzgeräten Sie Strom sparen können.