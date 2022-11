1,5 Meter hoch: Eiffelturm ist höchster Lego-Bausatz aller Zeiten – jetzt erhältlich

Unglaubliche 149 cm ist das neue Modell von Lego hoch: Der Eiffelturm von Paris. Damit ist das neue Lego-Set “Eiffelturm 10307” der höchste Lego-Bausatz aller Zeiten. Die maximale Breite gibt Lego mit 57 cm x 57 cm an.

Lego Eiffelturm für 629,99 Euro kaufen (ab 25.11. erhältlich)

10.001 Einzelteile und zerlegbar in vier Abschnitte

Bis das knapp 1,5 Meter große Ungetüm mit der Trikolore an der Spitze bei Ihnen in der Wohnung steht, müssen Sie aber sage und schreibe 10.001 Einzelteile zusammenbauen. Den fertig zusammengesetzten Turm können Sie später in vier Segmente zerlegen. Das erleichtert es Ihnen, den fertig aufgebauten Turm nachträglich zu versetzen oder ihn im Detail zu betrachten.

Das Wahrzeichen von Paris

Der von 1887 bis 1889 errichtete originale Eiffelturm war ein Wahrzeichen der Pariser Weltausstellung 1889. Der Turm von Konstrukteur Gustave Eiffel (der übrigens auch die Freiheitsstatue von New York entwarf) dürfte heute mehr als jedes andere Bauwerk für die französische Hauptstadt stehen. Weder der Arc de Triomphe noch der Louvre können die beeindruckende Stahlkonstruktion in Sachen Bekanntheit und Wiedererkennungswert übertrumpfen. Der originale Eiffelturm ist übrigens 330 Meter hoch.

Rok Žgalin Kobe, LEGO Designer, beschreibt den Entwurfsprozess für das neue Set: “Wir wollten den ultimativen LEGO Ausdruck für das technische und architektonische Meisterwerk des Eiffelturms finden. Wir haben uns so genau wie möglich an die Konstruktionsprinzipien des Original-Turms gehalten, soweit es das LEGO System zulässt.”

Riesen-Preis für Riesen-Bausatz

Doch der riesige Bausatz hat leider auch einen riesigen Preis: 629,99 Euro verlangt Lego dafür. Verkaufsstart ist ausgerechnet am Black Friday, dem 25. November 2022. Lego empfiehlt den Bausatz für Erwachsene und nicht für Kinder.

