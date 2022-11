Amazon Kindle (2022) im Test

Auf einen Blick Pro Gutes Display

Laden mit USB-C

Gute Performance Kontra Werbung beim günstigeren Modell

Nicht wasserdicht

Kratzeranfälliges Gehäuse

Eingeschränkte Optionen für e-Books aus anderen Quellen Fazit Amazons Einsteigermodell bietet erstmals eine USB-C-Ladefunktion und ein verbessertes Display. Es ist jedoch immer noch ärgerlich, dass Käufer, die keine Werbung auf dem Sperrbildschirm sehen möchten, einen Aufpreis bezahlen müssen. Dieses Modell ist noch immer der günstigste Kindle, aber der Paperwhite und der Kobo Clara 2E sind attraktive Alternativen.

Der Amazon Kindle ist mittlerweile zum Synonym für E-Reader geworden. Obwohl Kobo eine gute Alternative zum Kindle ist, bleibt der E-Reader von Amazon als Einstiegsgerät die erste Wahl für alle, die mit dem digitalen Lesen beginnen wollen. Das 2022-Modell verbessert die bewährte Formel in einigen Punkten.

Der USB-C-Anschluss zum Aufladen ist willkommen und längst überfällig – endlich hat kein Kindle mehr den alten Micro-USB-Anschluss. Außerdem ist das Display höher aufgelöst als das des Vorgängermodells. Die Auflösung zieht nun mit der des teureren Kindle Paperwhite gleich. Wenn Sie einen Kindle suchen, gibt es nicht viele Gründe, sich für eines der teureren Modelle zu entscheiden.

Design

Plastikgehäuse verkratzt und neigt zu Verschmutzungen

Laden per USB-C

Amazon hat die Abmessungen und Ränder des Kindle 2022 im Vergleich zum Auslaufmodell 2019 ein wenig verschlankt, obwohl das grundlegende Design weitgehend gleich ist – ein Kunststoffgehäuse mit einem größeren Kinn zum Festhalten. Der Kindle fühlt sich nicht hochwertig an, da er aus mattem Kunststoff besteht, der leicht Kratzer abbekommt. Das Gehäuse istjedoch auch sehr solide und lässt sich kaum biegen.

Henry Burrell / Foundry

Der Bildschirm ist leicht in das Gehäuse eingelassen, anders als beim teureren Kindle Paperwhite, wo er bündig abschließt. Der USB-C-Anschluss befindet sich an der unteren Kante, direkt neben einer Leuchte, die den Akkustatus anzeigt (grün für voll, gelb für aufladen) und einer Ein-/Ausschalttaste.

Es ist großartig, dass USB-C hier endlich zum ersten Mal beim günstigsten Kindle zum Einsatz komt, aber der E-Reader ist immer noch nicht wasserdicht. Das bedeutet, dass Sie sich für eines der teureren Modelle entscheiden müssen, wenn Sie sich in der Badewanne sicher fühlen wollen. Das Amazon-Logo ist unauffällig groß auf die Rückseite des Kindle zu sehen. “Kindle“ steht auf der Vorderseite des Kinns.

Henry Burrell / Foundry

Display

300 ppi Pixeldichte, wie bei den anderen Kindles

4 LED-Hintergrundbeleuchtung

6 Zoll

Ein willkommenes Upgrade ist die Bildschirmauflösung von 300 Pixeln pro Zoll, die nun die gleiche ist wie bei jedem anderen Kindle, statt 167 ppi wie beim alten Modell. Das macht einen gewaltigen Unterschied und bringt den günstigsten Kindle auf die gleiche Schärfe wie Modelle, die mehr als das Doppelte kosten.

Während andere Kindle mit 17 oder 25 LEDs ausgestattet sind, die den Bildschirm für das Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen beleuchten, hat dieser Kindle nur vier. Zum Glück sind sie mehr als ausreichend, um auch im Dunkeln zu lesen, aber es ist schade, dass es keine automatische Helligkeitseinstellung gibt. Das 6-Zoll-E-Ink-Display ist ein Touchscreen, so dass Sie zum Blättern in Büchern tippen oder streichen können.

Leseerlebnis

Sehr reaktionsschnell

Dunkler Modus

Umfangreiche Optionen für Schriftart und Abstände

Sobald Sie ein Buch begonnen haben, lässt Sie der Kindle ohne Unterbrechungen lesen. Keine Benachrichtigungen, keine Ablenkungen. Durch Antippen des Bildschirms können Sie sofort umblättern, und das Gerät ist dabei schneller als der Kobo Clara 2E, der mehr kostet.

Henry Burrell / Foundry

Die Standard-Kindle-Schriftart ist so gut lesbar wie eh und je, aber Sie haben die Wahl zwischen insgesamt neun Schriften, darunter auch eine für Legastheniker. Sie können die Größe der Schrift anpassen, die Ausrichtung und den Rand sowie die Zeilenabstände ändern, um das Aussehen der Buchseiten zu optimieren. Beim Lesen in völliger Dunkelheit lässt Sie das Layout im Handumdrehen in den Dunkelmodus wechseln. Hier werden die Buchstaben in Weiß auf schwarzem Hintergrund dargestellt.

Leistung

Geringes Gewicht

WLAN-Konnektivität

16 GB Speicherplatz

Mit 158 Gramm ist der Kindle sehr leicht. Durch das geringe Gewicht können Sie den E-Reader über einen längeren Zeitraum mit einer Hand halten. Das Durchblättern von Seiten geht zwar schnell, aber der leistungsschwache Prozessor verzögert etwas bei der Eingabe von Wörtern für die Suche im Kindle Store oder beim Ein- und Ausblenden von Büchern und Shop-Listen bei bestehender WLAN-Verbindung. Es werden sowohl 2,4-GHz- als auch 5,0-GHz-Netzwerke unterstützt.

Henry Burrell / Foundry

Im Gegensatz zu anderen Kindles ist dieses Gerät nur mit WLAN verfügbar und bietet keine unbegrenzte 3G-Verbindung. Nur der Kindle Oasis bietet dies noch an, und es sieht so aus, als würde Amazon die Option auch bei diesem Gerät auslaufen lassen. Sie können den Kindle nach dem ersten Einschalten selbst einrichten, aber es ist einfacher und bequemer, das über die Amazon-App auf Ihrem Smartphone zu erledigen.

Software und Funktionen

Klobige Schnittstelle

Hervorragende Buchverfügbarkeit im Kindle Store

Schwierig, kostenlose E-Books per Sideload zu laden

Die Software des Kindle ist ziemlich klobig, man muss sie jedoch nicht oft benutzen. Erst wenn Sie wieder ein neues Buch suchen, müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche herumschlagen. Ein Teil der Schwerfälligkeit lässt sich nicht vermeiden, da E-Ink von Natur aus eine langsamere Bildschirmtechnologie ist als die von Smartphones bekannten LCD- und OLED-Bildschirme. Der Versuch, durch Bücher zu blättern oder Seiten im Kindle Store aufzulisten, kann mühsam sein, da der Graustufentext und die Bilder ruckeln und laden. Das ist bei den meisten E-Readern der Fall – kein besonderer Fehler dieses günstigeren Kindle.

Amazon unterteilt die Software in die Registerkarten “Home“ und “Bibliothek“, was die Sache viel zu sehr vereinfacht. Der Kindle Store ist hinter einem winzigen Einkaufswagen-Symbol versteckt, das manch einer übersehen könnte, während die Einstellungen über Untermenüs hinter einer Schaltfläche mit drei Punkten verteilt sind.

Henry Burrell / Foundry

Besser funktioniert die Unterstützung von Hörbüchern von Audible (einem Amazon-Unternehmen), die man genau wie Bücher direkt auf dem Kindle kaufen kann. Ohne Kopfhörerbuchse müssen Sie allerdings auf Bluetooth-Kopfhörer zurückgreifen. Über diese Audioverbindung können Menschen mit Sehbehinderungen auch den VoiceView-Bildschirmleser nutzen, der sie per Sprache durch die Menüs führt und Bücher per Text-to-Speech vorliest. Allerdings ist diese Funktion nur auf Englisch verfügbar.

Praktisch ist auch die X-Ray-Funktion. Wenn Sie sich nicht an die Charaktere oder die Geschehnisse in einem Buch erinnern können, können Sie die X-Ray-Option in den Einstellungen öffnen und erhalten eine Zusammenfassung. So müssen Sie nicht zu einem früheren Kapitel zurückgehen, um die Handlung zu erfassen.

Bücher, die von Amazon heruntergeladen werden, liegen im eBook-Format (AZW3) des Unternehmens vor, obwohl der Kindle von Haus aus XT, PDF, ungeschütztes MOBI, EPUB und PRC sowie HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG und PMP durch Konvertierung unterstützt.

Als wir ein kostenloses EPUB von Project Gutenberg (eine legale Online-Quelle für Bücher, deren Urheberrecht abgelaufen ist) heruntergeladen und mit einem Mac in den Dokumentenordner gelegt haben, wurde das Buch auf dem Kindle angezeigt, ließ sich aber nicht öffnen. In den Amazon-FAQs findet sich der Hinweis, dass der Kindle ab Ende 2022 EPUB-Dateien unterstützen wird, allerdings nur über die App-Funktion “An Kindle senden“. Wir haben dann eine MOBI-Datei heruntergeladen, die sich ebenfalls nicht richtig öffnen ließ. Sie funktionierte weder auf dem Mac noch auf einem PC.

Auf einer anderen Amazon-FAQ-Seite heißt es: “MOBI ist ein älteres Dateiformat und unterstützt nicht die neuesten Kindle-Funktionen für Dokumente“, Amazon hat also seine Meinung geändert. Ältere Kindles unterstützten das kostenlose Dateiformat, und die aktuellen Richtlinien sind irreführend. Wir versuchten es noch einmal und haben dasselbe Buch in den Ordner “älterer Kindle“ heruntergeladen, ebenfalls eine MOBI-Datei, und dann funktionierte es. Amazon macht das Verfahren also kompliziert, um Sie von dieser völlig legalen Möglichkeit, E-Books zu lesen, abzuhalten.

Wenn Sie kostenlose E-Books einfach auf ein Gerät laden wollen, kaufen Sie lieber keinen Kindle, sondern einen Kobo – einen E-Reader, mit dem Sie im Gegensatz zum Kindle auch Bücher aus Ihrer Bibliothek über den OverDrive-Dienst ausleihen können.

Zum Glück ist der Kindle Store von Amazon sehr umfangreich und hat wahrscheinlich jedes einzelne Buch, das Sie suchen, und es gibt eine großartige Funktion namens WhisperSync, die anderen E-Readern fehlt: Wenn Sie das eBook und das Hörbuch von Audible desselben Titels besitzen, können Sie dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, da die Versionen miteinander synchronisiert werden.

Akkulaufzeit

Laut Amazon sechs Wochen

Helligkeit und WLAN zehren am Akku

USB-C-Kabel im Karton

Amazon verspricht eine Akkulaufzeit von sechs Wochen, wenn der Kindle vollständig aufgeladen ist und eine halbe Stunde pro Tag mit ausgeschaltetem WLAN und auf Stufe 13 der Hintergrundbeleuchtung genutzt wird, was eine Stufe über der Hälfte ist. Die Verwendung von WLAN, eine hohe Helligkeitsstufe und die Wiedergabe von Audible-Büchern belasten den Akku stärker. Der Kindle wird mit einem USB-C-Kabel in der schlanken Pappverpackung geliefert, aber nicht mit einem Ladeblock. Laut Amazon dauert das Aufladen über einen Computer vier Stunden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Amazon Kindle (2022) kostet 99,99 Euro für die Version mit Sperrbildschirm-Anzeigen für Bücher. Die Version ohne Werbung kostet 109,99 Euro. In Anbetracht des Preises würde ich empfehlen, zum Kindle Paperwhite 2021 zu greifen, denn für 149,99 Euro erhält man einen E-Reader mit einer besseren Hintergrundbeleuchtung, einem bündigen Bildschirm und vollständiger Wasserdichtigkeit.

Allerdings hat der Kindle Paperwhite nur 8 GB Speicherplatz im Vergleich zu den 16 GB des Kindle 2022, und für diesen Preis erhalten Sie auch die lästige Werbung – der neue Kindle bleibt also der günstigste Kindle, auch wenn er teurer ist als das Modell der letzten Generation.

Henry Burrell / Foundry

Wenn Sie lieber Kobo als Amazon verwenden möchten, ist der Kobo Clara 2E vollständig wasserdicht und genauso kompakt wie der Kindle 2022 für 165 Euro.

Fazit

Der Kindle (2022) ist der richtige Kindle, wenn Sie so wenig wie möglich ausgeben wollen, aber keinen Wert darauf legen, dass Ihr E-Reader wasserdicht ist. Es ist jedoch frustrierend, dass Amazon es so schwierig macht, legale kostenlose E-Books zu laden. Wer beim Amazon Store bleibt findet ihr die umfangreichste Auswahl im Internet.

6 Zoll E-Ink-Display, 300ppi

158 Gramm

16 GB Speicherplatz

157,8 x 108,6 x 8,0 mm

USB-C

Versprochene Akkulaufzeit von sechs Wochen

2,4 GHz und 5,0 GHz WLAN-Unterstützung

