Playstation VR2: Alles Infos zur VR-Brille für die Playstation 5

Es ist sechs lange Jahre her, seit Sony 2016 die PlayStation VR veröffentlicht hat, aber zum Glück steht PlayStation VR2 schon in den Startlöchern, um Konsolen-VR auf die nächste Stufe zu bringen – auch wenn die Auslieferung erst Anfang 2023 erfolgen soll.

Jetzt, wo die Playstation 5 schon zwei Jahre weltweit auf dem Markt ist, ist es keine Überraschung, dass die Fans bereit für ein neues VR-Headset für die Heimkonsole sind. Sony hat das Design, die Controller und die technischen Daten der Hardware bekannt gegeben, die Anfang nächsten Jahres in den Handel kommen wird – und mehr kostet als die PS5 selbst.

In der Zwischenzeit funktioniert das bestehende PS VR-Headset weiterhin mit der PlayStation 5, allerdings müssen Besitzer einen kostenlosen Adapter anfordern, um die Kamera mit dem System zu verbinden.

Wann wird PS VR2 veröffentlicht?

Sony hat bestätigt, dass die PS VR2 weltweit am 22. Februar 2023 auf den Markt kommen wird.

Wenn Sie ein Headset zum Verkaufsstart haben möchten, müssen Sie sich allerdings schon früher darauf vorbereiten. Vorbestellungen für das Headset, das Zubehör und die Launch-Spiele werden am 15. November freigeschaltet.

In den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg können Sie das Headset zunächst nur bei Sony selbst über den PlayStation Direct-Store vorbestellen. Dafür müssen Sie sich für eine Vorbestellung direkt bei Sony registrieren, mit etwas Glück erhalten Sie dann eine Einladung, um eine Bestellung am 15. Januar aufzugeben. Andere Einzelhändler werden die Hardware zu gegebener Zeit – und möglicherweise noch vor der Markteinführung – erhalten, aber für den Moment gibt es das Headset nur bei Sony.

Wie viel wird PS VR2 kosten?

Das ist die schlechte Nachricht: PS VR2 wird teuer sein. Das Basispaket – bestehend aus Headset, zwei Controllern und Stereo-Kopfhörern – wird 599 Euro kosten. Das ist mehr, als das erste PS VR-Headset gekostet hat, und sogar mehr, als die PS5 jetzt kostet, nämlich 549 Euro.

Das ist die günstigste Möglichkeit, um das neue VR-Headset zu kaufen. Ein teureres Paket enthält den Launch-Titel “Horizon Call of the Mountain“ für insgesamt 649 Euro, während eine Controller-Ladestation für 49 Euro extra zu haben ist.

Zum Vergleich: Die High-End-Vive Cosmos kostet direkt beim Hersteller 599 Euro, ist aber aktuell nicht lieferbar. Die hierzulande nicht erhältliche Meta Quest Pro kostet mit 1.499 US-Dollar sogar deutlich mehr, nur die ebenfalls nicht in Deutschland angebotene Oculus Quest 2 ist mit 399 US-Dollar billiger.

Sony hat nach und nach Details über die neue VR-Hardware verraten, uns einen Blick auf das Headset und die Sense-Controller gewährt und die meisten technischen Daten der Hardware offengelegt.

Wir haben alle offiziellen Informationen von Sony hier zusammengetragen, zusammen mit den Leaks, Gerüchten und Patentanmeldungen, die ein wenig mehr verraten.

Design

Das Design des Headsets war eines der letzten Details, mit denen Sony gewartet hat. Nach der Enthüllung wissen wir nun aber, wie es aussehen wird.

In dem Blogbeitrag, in dem das Design vorgestellt wird, erklärt Senior Vice President Hideaki Nishino, dass es von der PS5 selbst inspiriert wurde, aber mehr abgerundete Kanten und Kurven aufweist, um die 360-Grad-Ansicht nachzubilden, die Spieler im VR-Raum haben.

Einige Elemente wurden absichtlich beibehalten, damit sich Spieler, die bereits die erste VR-Brille von Sony besessen haben, daran gewöhnen können, z. B. die Position der Kopfhörerbuchse und das verstellbare Headset und Kopfband. Andere Elemente sind neu, wie z. B. ein Einstellrad für die Linse, um den Abstand zwischen den Augen des Spielers anzupassen.

Sony hat zwar die genaue Größe und das Gewicht nicht bestätigt, aber im Blog heißt es, dass das neue Headset sowohl schlanker als auch leichter ist als die erste Generation.

Eine weitere wichtige Änderung für den Komfort ist eine neue Belüftungsöffnung an der Vorderseite des Headsets, die dafür sorgen soll, dass Sie bei längeren Spielsitzungen nicht ins Schwitzen kommen.

Oh, und falls Sie sich dies schon gefragt haben: Die winzigen PlayStation-Symbole, die Sie von der PS5 und vom DualSense kennen, sind auch hier wieder zu finden und verlaufen entlang der vorderen und hinteren Bänder des PS VR2-Headsets.

Wir haben auch einen Blick auf das Design im echten Leben geworfen, nachdem der Entwickler Bit Planet Games ein echtes Foto des Headsets getwittert hat. Dieses musste allerdings wieder offline genommen werden.

Das Foto verrät nicht wirklich etwas, was wir nicht schon wissen, aber es gibt uns einen besseren Blick auf die Größe der gesamten Hardware – einschließlich der neuen Controller.

Sense-Controller

Die aktuellen Move-Controller erfüllen ihren Zweck und ermöglichen es, mit virtuellen Umgebungen zu interagieren, aber ohne 1:1-Tracking und fehlenden Analogsticks können sie einfach nicht mit dem Erlebnis konkurrieren, das die Vive-, Cosmos- oder Oculus Touch-Controller bieten – und Sony weiß das.

Wochen nachdem Sony bestätigt hatte, dass es an neuen Controllern für das PSVR 2-Headset arbeitet, veröffentlichte das Unternehmen einen PlayStation Blog-Beitrag, in dem es einen ersten Blick auf die kommenden Controller gewährte, die inzwischen als Sense-Controller bekannt sind.

Das kugelförmige Design erinnert an die Oculus-Quest-2-Controller. Sony sagt, dass es die Form ermöglicht, den Controller ganz natürlich zu halten. Da die Hände damit nicht so eingeschränkt sind, soll das Erlebnis komfortabler ausfallen als mit den alternden Move-Controllern.

Die Sense-Controller verfügen auch über die adaptiven Auslöser und das haptische Feedback des DualSense-Controllers für die PS5, die wohl besten Funktionen des neuen Controllers von Sony. Unterstützt wird dies durch die Finger-Touch-Erkennung, mit der sich im Spiel natürliche Gesten ausführen lassen. Dazu kommen die gewohnten Analogsticks und Aktionstasten.

Diesmal gibt es auch keine großen Lichter, auf die man sich beim Tracking verlassen muss. Sony hat sich stattdessen für kleinere Tracking-Ringe entschieden, die sich an der Unterseite jedes Controllers befinden.

Laut dem Bericht von PSVR Without Parole über die geheime Entwicklerkonferenz wird die Fingerberührungserkennung noch einen Schritt weiter gehen: Zusätzlich zu den kapazitiven Berührungssensoren werden die Controller erkennen können, wie weit die Finger von den Sensoren entfernt sind. Daraus soll die Hardware schließen, wo sich die anderen Finger befinden. So soll das Gefühl entstehen, tatsächlich einen echten Gegenstand zu berühren.

Konnektivität

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Eines der am meisten erwarteten Upgrades für die PSVR der zweiten Generation war die kabellose Verbindung. Sony hat diese Hoffnung enttäuscht und auf dem PlayStation Blog bestätigt, dass das Headset mit einem einzigen Kabel an die PS5 angeschlossen wird, um die Einrichtung zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, während das notwendige Kabel ein besseres visuelles Erlebnis mit hoher Wiedergabetreue ermögliche.

Das fragliche Kabel wird ein USB-C-Kabel sein, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass Sony einen einzelnen USB-C-Anschluss ziemlich prominent auf der Vorderseite der Konsole platziert hat.

Bisher sind die einzigen VR-Headsets, die standardmäßig kabellos sind, Standalone-Modelle wie Oculus Quest 2, die von Natur aus weniger leistungsstark sind. HTC hat kabellose Add-ons für die Vive und die Vive Cosmos veröffentlicht, unterstützt aber kabelloses Spielen nicht standardmäßig – vielleicht wird Sony einen ähnlichen Ansatz verfolgen und nach der Markteinführung einen kabellosen Adapter veröffentlichen.

Kernspezifikationen

Eine Zeit lang hielt sich Sony bedeckt, was den Chip im Inneren der PS VR2 angeht. Im November 2022 wurde jedoch bekannt, dass MediaTek die Chips liefert, die sowohl das Headset als auch die Sense-Controller antreiben.

Es handelt sich um kundenspezifische Chips, die in Zusammenarbeit zwischen MediaTek und Sony entwickelt wurden, und keines der beiden Unternehmen hat viel über das Design der Chips verraten, aber zumindest haben wir jetzt einen Herstellernamen.

Vergessen Sie nicht, dass der Großteil der Rechenleistung von der PS5 selbst stammt. Der MediaTek-Chip ist nur für Dinge wie Displays, Tracking und Konnektivität zuständig.

Headset-basiertes Tracking

Einer der größten Fortschritte des neuen Headsets ist die Verwendung von Inside-Out-Tracking, bei dem Kameras im Headset selbst eingebaut sind, um Ihren Standort und Ihre Bewegungen zu registrieren.

Das bedeutet, dass keine externe Kamera mehr benötigt wird. Somit muss ein teures Zubehörteil weniger gekauft werden. Auch das Kabel zum Anschluss der Kamera an die Konsole kann entfallen.

Augen-Tracking

Die integrierten Kameras sind nicht die einzige Tracking-Verbesserung der PlayStation VR2. Sony hat bestätigt, dass das Headset auch Eye-Tracking unterstützt, sodass es erkennen kann, wohin der Spieler schaut, auch wenn er seinen Kopf nicht bewegt. Dies soll laut Sony die Möglichkeit bieten, den Blick in bestimmte Bildbereiche zu lenken, um eine zusätzliche Eingabe für den Spielcharakter zu erzeugen.

Einem Patent zufolge, das im Juli 2019 veröffentlicht wurde, könnte das Headset diese Informationen auch nutzen, um das, was jedes Auge sieht, zu verfeinern und die stereoskopische Tiefe zu verbessern, eine als Parallaxenbild bekannte Technik.

Der Marktführer für Eye-Tracking, Tobii, bestätigte im Juli 2022, dass er die Eye-Tracking-Hardware liefert, und schätzt, dass der Deal mehr als 10 Prozent seines Umsatzes für 2022 ausmachen wird.

“PlayStation VR2 setzt neue Maßstäbe für immersive VR-Unterhaltung und wird es Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt ermöglichen, die Leistungsfähigkeit von Eye-Tracking zu erleben”, sagte Anand Srivatsa, CEO von Tobii.

“Unsere Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment (SIE) ist eine weitere Bestätigung für die weltweit führenden technologischen Fähigkeiten von Tobii, innovative Lösungen für den Massenmarkt zu liefern.”

Displays

Das PlayStation VR-Headset verfügt über ein 5,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (386 ppi), was 2016 noch akzeptabel war, aber 2022 hoffnungslos veraltet wirkt.

Da wir uns von den VR-Headsets der ersten Generation entfernen, verlangen die Verbraucher nach höher aufgelösten Displays, um den Gesamteindruck von VR-Inhalten zu verbessern und Dinge wie das Lesen von Text in VR komfortabler zu machen. Und es sieht so aus, als würde die PSVR 2 in dieser Hinsicht nicht enttäuschen.

Sony hat bestätigt, dass PS VR2 mit OLED-Displays mit einer Auflösung von 2000 x 2040 pro Auge ausgestattet sein wird – was eine Gesamtauflösung von 4000 x 2040 ergibt, was das Headset offiziell 4K-fähig macht.

Das Headset wird HDR und Foveated Rendering unterstützen, eine Rendering-Technik, bei der die Bildqualität in der Peripherie reduziert wird, um die Qualität in den Bereichen zu verbessern, auf die der Spieler gerade schaut.

Das 110-Grad-Sichtfeld ist eines der breitesten auf dem aktuellen Markt für VR-Headsets, und die Unterstützung von Bildwiederholfrequenzen von 90 Hz und 120 Hz sorgt für ein flüssigeres, natürlicheres visuelles Erlebnis.

Haptisches Feedback

Zusätzlich zum haptischen Feedback, das in den neuen Sense-Controllern integriert ist, hat Sony haptisches Feedback auch in das Headset selbst eingebaut.

Ein eingebauter Motor versetzt das Headset als Reaktion auf Ereignisse im Spiel in Schwingung, was in Kombination mit der Tempest-3D-Audiounterstützung der Konsole dazu beitragen könnte, Spiele noch intensiver zu erleben.

“Der Spieler kann zum Beispiel den erhöhten Puls eines Charakters in spannenden Momenten spüren, das Rauschen von Objekten, die nahe am Kopf des Charakters vorbeiziehen, oder den Schub eines Fahrzeugs, wenn der Charakter vorwärts fährt”, heißt es im offiziellen Blog von Sony.

Software-Funktionen

Sony hat in einem Blog-Beitrag auch eine Reihe neuer Software-Tricks für die PS VR2 bestätigt.

Wenn Sie eine PS5 HD-Kamera besitzen, können Sie diese in einem neuen Übertragungsmodus anschließen, der sich perfekt für Streamer eignet, die ihre Reaktionen auf das Spielgeschehen ohne komplizierte Einrichtung live zeigen möchten.

Eine weitere Neuerung ist der neue Durchsichtsmodus, der die nach vorne gerichteten Kameras des Headsets nutzt, um damit die Umgebung sichtbar zu machen, ohne das Headset abnehmen zu müssen – um mit Freunden zu sprechen oder einfach nur um einen Controller zu finden.

Noch beeindruckender ist, dass Sie die Kameras und Controller zusammen verwenden können, um einen benutzerdefinierten Spielbereich festzulegen, der keine Möbel, Stufen oder andere Gefahren enthält. Auf diese Weise warnt Sie das Headset, wenn Sie den vorher festgelegten Grenzen zu nahe kommen, und bewahrt Sie so vor einem bösen Unfall.

Der Kinomodus schließlich ermöglicht es Ihnen, das PS5-Betriebssystem, Nicht-VR-Spiele und Inhalte wie TV oder Filme auf einer virtuellen Kinoleinwand zu sehen. Inhalte im Kinomodus werden im HDR-Videoformat 1920 x 1080 mit 24/60Hz und 120Hz Bildwiederholrate angezeigt.

Abwärtskompatibilität

Die PS5 ist mit fast der gesamten PS4-Bibliothek abwärtskompatibel. Wir hatten daher erwartet, dass dies auch für die PlayStation VR-Bibliothek gilt – aber offenbar nicht.

“PSVR-Spiele sind nicht mit PSVR2 kompatibel, weil PSVR2 darauf ausgelegt ist, ein echtes VR-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten”, sagte Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience bei PlayStation, in einem Interview mit dem Official PlayStation Podcast und fügte hinzu, dass “die Entwicklung von Spielen für PSVR2 einen ganz anderen Ansatz erfordert als für die ursprüngliche PSVR.”

In einem Bericht von PSVR Without Parole heißt es, dass Sony den Schwerpunkt auf Remaster von PSVR-Spielen der ersten Generation legen wird. Man kann also davon ausgehen, dass viele ältere Titel neu aufgelegt und für die neue Hardware optimiert werden.

Bestätigte PS VR2-Spiele

Bislang gibt es nur wenige bestätigte PS VR2-Spiele, aber eines davon ist ein echter Knaller.

Das große Spiel ist “Horizon Call of the Mountain“, ein VR-Ableger von “Horizon Zero Dawn“ und dessen Fortsetzung “Horizon Forbidden West“.

Sony hat während seines State of Play-Events Anfang Juni 2022 noch mehr enthüllt. Das nächste große Highlight ist, dass der Horror-Titel “Resident Evil Village“ einen Patch erhalten wird, um die PS VR2-Unterstützung für die gesamte Kampagne hinzuzufügen. Es wurde auch bestätigt, dass “No Man’s Sky“ eine aktualisierte VR-Version für die neue Hardware erhalten wird, ebenso wie “Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ sowie eine VR-Version von “Resident Evil 4“.

Was neue Spiele betrifft, so wird “The Walking Dead: Saints and Sinners“ eine Fortsetzung für PS VR2 erhalten, dazu kommen Titel wie “Samurai Slaughter House“, “Firewall Ultra“ und “Among Us VR“.

Hier sind einige der größten Titel, die bisher bestätigt wurden:

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil: Village

Resident Evil 4 VR

No Man’s Sky

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

The Walking Dead: Saints and Sinners 2

Samurai Slaughter House

Firewall Ultra

Among US VR

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

