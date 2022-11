Betrug mit Grafikkarten und Konsolen: Deutsche Kunden zahlen 900.000 Euro für nichts

Der bayerischen Polizei ist ein Schlag gegen Ebay-Kleinanzeigenbetrüger gelungen. Die Beamten nahmen drei Tatverdächtige fest, die auf Ebay Kleinanzeigen rund 900.000 Euro ergaunert haben. Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sitzen seit Anfang November 2022 in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet gewerbsmäßiger Bandenbetrug in zahlreichen Fällen.

Drei Betrüger auf Ebay Kleinanzeigen

Die drei Betrüger aus Frankfurt am Main boten bei Ebay Kleinanzeigen vor allem Grafikkarten und Spielkonsolen zum Kauf an. Die Betrüger boten die Waren meist über gehackte Nutzerkonten anderer Ebay-Kleinanzeigen-Kunden an. Diese wussten von den Betrügereien in ihrem Namen zunächst nichts. Die Zugangsdaten und Passwörter zu diesen missbrauchten Ebay-Kleinanzeigen-Accounts waren offenbar im Vorfeld durch unbekannte Hacker abgegriffen worden, wie die Polizei vermutet.

Die Tatverdächtigen verhandelten zunächst über den Ebay-Messenger und danach über Whatsapp mit den Kaufinteressenten. Gegenüber den ahnungslosen Kaufinteressenten wiesen sich die Betrüger durch Fotos von Ausweisen anderer Betrugsopfer aus, also eine Art von Identitätsdiebstahl.

Die Männer kassierten das Geld für die angebotenen Waren, lieferten diese aber nie; die Staatsanwaltschaft bezeichnet das übrigens so: “ohne tatsächliche Leistungsbereitschaft”. Die Opfer stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Ermittlungen wegen Verdachts der Geldwäsche gegen weitere neun Männer

Obendrein ermittelt die Polizei seit Ende 2020 in Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Fall gegen eine weitere Gruppe von neun Personen (im Alter von 20 bis 26 Jahren) aus dem Raum Schweinfurt wegen des Verdachts der Geldwäsche. Diese neun Beschuldigten sollen für das erste Trio Bankkonten eröffnet haben und deren Zugangsdaten ohne Kenntnis der tatsächlichen Verwendung an Dritte weitergegeben zu haben. Dafür wurden sie von dem Trio bezahlt; die Kontaktaufnahme erfolgte anscheinend über Snapchat.

Die Beute

Insgesamt fand die Polizei über 100 Konten, die von dem Trio für ihre Betrügereien verwendet wurden. Insgesamt sollen auf den betrügerischen Konten fast 2000 Überweisungen im Gesamtwert von über 900.000 Euro eingegangen sein.

Mit dem ergaunerten Geld finanzierten die drei Männer einen aufwendigen Lebensstil. Mit Reisen, teurer Markenkleidung und hochpreisigen Autos.

So schützen Sie sich

Führen Sie nie Verhandlungen außerhalb von Ebay Kleinanzeigen, beispielsweise über Mail oder Whatsapp.

Nutzen Sie die sicheren Bezahlverfahren innerhalb von Ebay Kleinanzeigen. Mehr lesen Sie dazu in Ebay Kleinanzeigen: Kauf auf Rechnung ist jetzt möglich – so geht's und Ebay Kleinanzeigen: Das ist ab sofort neu.

Schicken Sie nie Scans oder Fotos Ihrer Ausweisdokumente. Auch dann nicht, wenn der oder die Verkäufer dies bereits getan haben.

Eröffnen Sie nie Bankkonten für andere. Auch nicht in Verbindung mit einem Stellenangebot.

Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges wurden.

