Günstige Mobilfunk-Tarife bei Dr. SIM: Zur Black-Week sparen Sie richtig krass

Der Anbieter Freenet/Klarmobil startet neue Discount-Tarife unter dem Markennamen “Dr. SIM”. Die Versprechen von Dr. SIM: D-Netzqualität, günstige Preise und transparente Tarife, die zudem monatlich kündbar sind. Dabei verspricht der Anbieter sogar ein sogenanntes “Lifetime-Pricing”. Sprich die Tarife werden nicht teurer, egal wie lange die gewählte Laufzeit ist.

Ab 16. November und nur für kurze Zeit: Zur Black Week werden alle Tarife 10 Euro günstiger angeboten. Zudem gibt es Datenvolumen on Top. Außerdem entfällt der Anschlusspreis komplett.

Günstige Tarife von Dr. SIM – ab 9,99 Euro

Dr. SIM: Discount-Tarife im Netz von Vodafone

Die Tarife bieten allesamt eine Allnet-Flat sowie verschiedene LTE-Datenvolumen-Pakete mit Downloadgeschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s und sind im guten Netz von Vodafone zu Hause.

Da es sich um Discount-Tarife handelt, müssen Sie jedoch kleinere Abstriche in Kauf nehmen. So erhalten Sie etwa das mobile Internet nur über LTE, auf 5G müssen Sie komplett verzichten. Wenn Sie Ihr Datenvolumen in einem Monat mal verbraucht haben sollten, wird die Internetgeschwindigkeit auf 64 kbit/s gedrosselt.

Direkt zu den günstigen Tarifen von Dr. SIM

Zur Black Week deutlich sparen

Zur Black-Week-Aktion ab 16.11. werden alle Tarife um 10 Euro günstiger, der Anschlusspreis entfällt und das Datenvolumen aller Tarife wird um 5 – 10 GB erhöht. Zur besseren Übersicht gliedern wir die verschiedenen Tarife für Sie in den folgenden Tabellen auf. Alle Änderungen zur Black-Week-Aktion sind dabei in Fett markiert:

Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten

Dr. SIM Allnet Flat 10 GB Allnet Flat 20 GB Allnet Flat 30 GB Kosten 9,99 statt 19,99 Euro 14,99 statt 24,99 Euro 19,99 statt 29,99 Euro Datenvolumen 15 statt 10 GB 30 statt 20 GB 40 statt 30 GB Telefonie, SMS Flatrate Flatrate Flatrate Download, Upload 50 / 25 Mbit/s 50 / 25 Mbit/s 50 / 25 Mbit/s Mobilfunkstandard LTE LTE LTE Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Anschlusspreis 0 Euro 0 Euro 0 Euro

Tarife mit einer Laufzeit von einem Monat

Dr. SIM Allnet Flat 8 GB Allnet Flat 16 GB Allnet Flat 24 GB Kosten 9,99 statt 19,99 Euro 14,99 statt 24,99 Euro 19,99 statt 29,99 Euro Datenvolumen 10 statt 8 GB 20 statt 16 GB 30 statt 24 GB Telefonie, SMS Flatrate Flatrate Flatrate Download, Upload 50 / 25 Mbit/s 50 / 25 Mbit/s 50 / 25 Mbit/s Mobilfunkstandard LTE LTE LTE Laufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat Anschlusspreis 0 statt 19,99 Euro 0 statt 19,99 Euro 0 statt 19,99 Euro

Direkt zu den günstigen Tarifen von Dr. SIM

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Die besten Amazon-Angebote des Tages finden Sie in unserem Black Friday Hauptbeitrag.