Windows 10: Optionales Update behebt Drucker-Probleme

Microsoft spendiert Windows 10 gegen Ende des Jahres mit KB5020030 noch ein optionales Update, welches vor allem Nutzer installieren sollten, die mit Problemen beim Drucken zu kämpfen haben. In den Veröffentlichungsnotizen werden aber auch noch weitere Bugfixes und Änderungen erwähnt.

Laut Microsoft wird mit KB5020030 unter anderem ein Fehler behoben, durch den bei der Verwendung bestimmter Drucker unter Windows 10 die Druckausgaben falsch ausgerichtet waren. Welche Drucker genau betroffen sind, wird nicht genauer ausgeführt.

Des Weiteren wird ein Problem behoben, durch den sich über den Microsoft-Store installierte Apps nicht korrekt aktualisierten und immer wieder ein Update-Fehler auftrat.

Neuerung in der Taskleiste

Eine Neuerung ist, dass das Suchfeld nun standardmäßig in der Taskleiste angezeigt wird, wenn sich die Taskleiste am oberen Rand des Bildschirms befindet oder der Modus für “Kleine Schaltflächen der Taskleiste verwenden” in den Einstellungen der Taskleiste aktiviert ist. Damit ändert Microsoft das Verhalten der Taskleiste.

Zu den Taskleisten-Einstellungen gelangen Sie am schnellsten mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste und der anschließenden Auswahl von “Taskleisteneinstellungen” im Kontextmenü.

Hier ist KB5020030 jetzt erhältlich

Über Windows Update wurde uns bisher KB5020030 noch nicht als optionales Update zur Aktualisierung von Windows 10 angeboten.

Wer mit Drucker-Problemen zu kämpfen hat, kann das Update für Windows 10 Version 20H2, Windows 10 Version 21H1, Windows 10 Version 21H2 oder Windows 10 Version 22H2 hier im Microsoft Update-Katalog herunterladen und es dann anschließend manuell installieren. Alle anderen Nutzer empfehlen wir, bis zur allgemeinen Verfügbarkeit des Updates zu warten. Aktuell hat das Update nämlich noch den Zusatz “Preview”, also “Vorschau”.