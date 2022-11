Gutes 1GbE-NAS für Fortgeschrittene: Synology Diskstation DS220+ im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hohe Lesedatenraten

2x 1GbE-LAN-Ports mit Link Aggregation

Erweiterbarer Speicher

Gutes Energiemanagement Kontra Kein NVMe-Caching möglich

Kein echter Ausschalter Fazit Das NAS-Leergehäuse Synology Diskstation DS220+ eignet sich für Anwender, die bei 1GbE im Netzwerk und einem Zweischacht-Gehäuse bleiben wollen, aber anspruchsvollere Aufgaben mit dem NAS realisieren möchten. Sie können per Link Aggregation sogar für mehr Tempo sorgen oder den Funktionsumfang per Apps aus dem Store umfangreich erweitern. Das Synology-Modell DS220+ wird verlässlich und dank gutem Energie- und Kühl-Management ohne störende Geräuschentwicklung mitgehen. Für intensive Schreibjobs sollten Sie über ein Upgrade des Arbeitsspeichers nachdenken. Die Investition lohnt sich, denn das NAS-Modell bietet auch einem fortgeschrittenen User hohe Flexibilität – und zwar auf lange Sicht. Von daher ist der nicht ganz niedrige Preis fürs Leergehäuse durchaus gerechtfertigt.

Wer bei seinem Einsteiger-NAS-Server an Funktionalitätsgrenzen stößt, der findet im 2Bay-NAS Synology Diskstation DS220+ eine geeignete Aufstiegsmöglichkeit. Das Leergehäuse bietet allein schon dank zweier LAN-Anschlüsse (jeweils 1-Gigabit-Ethernet) mehr Flexibilität im Netzwerk – egal, ob zu Hause oder im kleinen Büro. Der Test checkt ab, ob der Netzwerkspeicher genug Power für die höheren Ansprüche mitbringt.

Ausstattung: auf’s Wesentliche konzentriert

Neben den beiden LAN-Ports an der Geräterückseite, die sogar Link Aggregation unterstützen, bietet das Gehäuse zwei USB-A-Schnittstellen, die nach USB 3.2 Gen1 standardisiert sind, was früher unter USB 3.0 geläufig war. Jeweils ein Port ist an Vorder- und Rückseite zu finden – der vordere Anschluss beherrscht die USB-Kopie-Funktion. Weitere Schnittstellen sind nicht vorhanden.

Als Kernkomponenten verwendet das NAS-System Synology Diskstation DS220+ die Intel-CPU Celeron J4025 mit zwei Kernen und 2.0-GHz-Taktung (2,9 GHz Burst), der zwei GB DDR4-RAM zur Seite stehen. Der Arbeitsspeicher lässt sich über ein zusätzliches Modul erweitern. Maximal sind 6 GB in der Aufteilung 2 plus 4 GB möglich.

Inbetriebnahme: einfach dank Assistenten

Die Inbetriebnahme der DS220+ ist einfach und ist schnell erledigt: Hinter der vorderen Kunststoffabdeckung sind die beiden Festplattenschächte von vorne zugänglich. Im Falle von 3,5-Zoll-HDDs lassen sich die Festplatten werkzeuglos in den Kunststoffhaltern mit seitlichen Klipps fixieren. Für 2,5-Zoll-Varianten finden sich im Lieferumfang entsprechende Schrauben, um die Laufwerke in die richtige Position zu bringen und sicher zu befestigen.

Bei 3,5-Zoll-HDDs funktioniert die Laufwerksmontage beim NAS-System DS220+ werkzeuglos per seitlichen Klipps. IDG

Aus der beiliegenden Schnellinstallationsbroschüre geht der weitere Installationsweg klar hervor: Ist der Netzwerkspeicher am Router angeschlossen und eingeschaltet, findet er sich über den Webbrowser unter der Adresse http://find.synology.com schnell im Netzwerk. Per Installationsassistent sind auch die nächsten Schritte wie das Aufspielen der Firmware und das Vergeben der Zugangsdaten flott erledigt.

Nach dem ersten Start der Bedienoberfläche DSM (Diskstation Manager) übernimmt ein weiterer Einrichtungsassistent. Darüber legen Sie den Speicherpool, den Raid-Typ und das Dateisystem fest. Im Test entscheiden wir uns für das Synology-eigene SHR, das in etwa Raid-1 entspricht, und wählen Btrfs als Dateisystem. Hier könnten Sie auch ext4 verwenden. Die Volume-Erstellung dauert seine Zeit – das ist bei allen NAS-Systemen der Fall.

Die Firmware der Synology Diskstation DS220+ ist gewohnt übersichtlich und bietet jede Menge NAS-Funktionen. IDG

Die Firmware ist grafisch aufgebaut, übersichtlich und bietet viele Funktionen. Neben den üblichen Einsatzszenarien als Backup- und Multimedia-Server kann die Synology Diskstation DS220+ auch als private Cloud dienen oder ein VPN (Virtual Personal Network) bereitstellen. Die Funktionsvielfalt ist groß und vielfach über den App Store (Paket-Zentrum) leicht realisierbar.

Geschwindigkeit: stark im Lesen

Schon aus den Benchmark-Läufen wird klar, dass die Stärke des Netzwerkspeichers Synology Diskstation DS220+ im Lesen liegt. Hier erreicht sie über einen LAN-Port im Maximum gut 118 MB/s. Im Schreiben liegt die höchste Datentransferrate bei gut 104 MB/s. Die gute Leistung bestätigt sich im Kopieren unseres UHD-Films „Tears of Steel“ (6,5 GB): Hier liegen die Leseraten bei gut 109 MB/s und das Schreibtempo bei fast 100 MB/s.

Bei Backup-Aufgaben mit vielen kleinen Dateien fällt der Durchsatz signifikant, was am etwas knapp bemessenen Arbeitsspeicher liegen dürfte. Unser 2-GB-Backup mit 4195 Dateien schreibt das Modell DS220+ mit fast 15 MB/s. Ähnliches gilt, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen sind. So erreicht die Synology Diskstation DS220+ beim gleichzeitigen Schreiben des Backups und des UHD-Films etwas über 41 MB/s – Topwerte liegen hier bei etwa 80 MB/s.

Umwelt & Gesundheit: gut vorkonfiguriertes NAS

Bereits ab Werk ist das Synology-Modell ausgewogen eingestellt, was Energiebedarf und Geräuschentwicklung angeht. Der Lüfter steht auf „Stiller Modus“ und passt die Geschwindigkeit so automatisch an. Im Test bleibt er auch unter Last leise. Unauffällig zeigt sich der Netzwerkspeicher Synology Diskstation DS220+ auch im Stromverbrauch: Im Standby-Modus messen wir 15,1 Watt. Der Bedarf sinkt selbsttätig auf genügsame 3,7 Watt im Ruhemodus – das ist nicht selbstverständlich bei NAS-Servern.

Test-Ergebnisse Synology Diskstation DS220+ Getestete Firmware-Version DSM 7.1-42661 Update 4 UHD-Film schreiben / UHD-Film lesen 99.8 / 109,4 MB/s Backup schreiben 14,9 MB/s UHD-Film koieren und Backup schreiben (gleichzeitig) 41,2 MB/s NAS-Performance Tester: 100 MB schreiben / lesen 105.3 / 118,3 MB/s NAS-Performance Tester: 400 MB schreiben / lesen 99,6 / 118,5 MB/s NAS-Performance Tester: 8000 MB schreiben / lesen 104,6 / 117,2 MB/s Installation / Bedienfeld / Tasten einfach / nur LEDs / nein Festplattenwechsel / Plattenwechsel im Betrieb ohne Werkzeug möglich / ja Satusmeldungen per Mail / SMS / Signalton Stromverbrauch: Leerlauf / Ruhemodus / Last / Aus 15,1 / 3,7 / 20,0 / 0,3 Watt Temperatur: Leerlauf / Last 24 / 29 Grad Celsius Betriebsgeräusch: Leerlauf / Last sehr leise / leise Abmessungen (B x T x H) / Gewicht (unbestückt) 108 x 232 x 164 Millimeter / 1,3 Kilogramm

