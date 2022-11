Whatsapp-Abzocke: So läuft ein fieser Betrug zur Fußball-WM

Derzeit erhalten viele Whatsapp-Nutzer von ihren Kontakten eine Nachricht, die ihnen eine 50-GB-Internet-Flatrate für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verspricht. Doch das ist ein Betrugsversuch, warnt das auf Sicherheitsthemen spezialisierte Nachrichtenportal Mimikama.

Die Nachricht macht mit dieser Überschrift auf: „Kostenloser 50 GB Datenplan für alle Netzwerke“. Darunter heißt es dann, dass die FIFA Menschen auf der ganzen Welt kostenlos 50 GB Daten zur Verfügung stellen würde, um die Kartell(!)-Weltmeisterschaft 2022 sehen zu können. Darunter folgt dann ein Link, den man antippen soll, um in den Genuss der 50 GB zu kommen.

Kontakte spammen, Gewinnspiele und fiese App-Downloads

Auf der Webseite, die sich mit dem Link öffnet, muss man einige Fragen beantworten und diese Nachricht immer wieder an die eigenen Kontakte verschicken. Das sorgt dafür, dass Menschen leichtfertig auf den Link klicken, weil die Nachricht ja von einem bekannten Kontakt kommt.

Hat man dann genügend Nachrichten an die eigenen Kontakte verschickt, öffnen sich immer neue Browserfenster. Darin werden Gewinnspiele beworben, für die man private Daten eingeben soll. Mitunter soll laut Mimikama auch versucht werden, Apps auf dem Smartphone zu installieren. Der Nutzer, der also dem Link aus der ursprünglichen Whatsapp-Nachricht gefolgt ist, liefert nicht nur seine Kontakte an die Gangster aus, sondern soll auch seine Daten in deren Formulare eintippen und schlimmstenfalls Malware-verseuchte Apps auf seinem Smartphone installieren. Mimikama zeigt hier einige Beispiele für diese dubiosen Gewinnspiele. Von der ursprünglichen 50-GB-Flatrate ist nirgends mehr die Rede.

So schützen Sie sich

Vertrauen Sie keinesfalls einer Nachricht, nur weil diese von einem bekannten Kontakt stammt. Ihr Kontakt könnte einfach nur Opfer einer Täuschung geworden sein und deshalb unwissentlich eine betrügerische Nachricht weitergeleitet haben. Tippen Sie nie leichtfertig auf Links in Nachrichten, sondern überzeugen Sie sich erst, dass dahinter kein Betrugsversuch ist. Recherchieren Sie zuvor das Thema der empfangenen Nachricht im Internet. Vielleicht finden Sie ja bereits Hinweise auf Betrugsversuche. Laden Sie nie Apps aus dubiosen Quellen herunter. Und geben Sie nie leichtfertig Ihre Daten in irgendwelche Webformulare ein.

Achten Sie bei empfangenen Nachrichten zudem auf deren korrekte Rechtschreibung. Die FIFA wird die WM in Katar kaum selbst als “Kartell-Weltmeisterschaft” bezeichnen.