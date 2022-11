Update auf Firefox 107 beseitigt etliche Sicherheitslücken

Mozilla hat Firefox in der neuen Version 107.0 veröffentlicht. Die Entwickler haben vor allem Schwachstellen und andere Bugs behoben. Im Vergleich zu Firefox 106 gibt es nur wenige, kleinere Neuerungen. Dazu zählen neue Symbole im PDF-Betrachter und die Ermittlung des Stromverbrauchs einer Website auf mehr Plattformen als bisher.

Das Update auf Firefox 107 beseitigt mindestens 19 Sicherheitslücken, von denen Mozilla keine als kritisch, jedoch etwa die Hälfte als hohes Risiko ausweist. Dazu gehören mehrere Use-after-free-Lücken in verschiedenen Komponenten. Zwei Schwachstellen könnten Angreifer nutzen, um den Browser in den Vollbildmodus zu schalten, ohne dass der Benutzer – wie eigentlich vorgesehen – eine Meldung erhält.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Intern gefundene Schwachstellen führt Mozilla nur summarisch auf, ohne ihre Zahl anzugeben. Der eine oder andere dieser Speicherfehler könnte laut Mozilla möglicherweise ausgenutzt werden, um Code einzuschleusen und auszuführen. Angriffe auf Firefox-Lücken sind zurzeit nicht bekannt.

Neuerungen in Firefox 107

Firefox 107 hat neue Symbole für den integrierten PDF-Betrachter erhalten. Diese passen nun besser zum Design der Firefox-Oberfläche. Web-Entwickler können jetzt auch unter Linux und macOS den Stromverbrauch einer Website untersuchen, sofern ein Intel-Prozessor im Rechner steckt. Bislang ging das nur unter Windows 11 sowie auf Macs mit Apple-CPU (M1, M2).

Wenn sich Firefox nicht automatisch aktualisiert, können Sie das Update mit dem ≡ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Firefox manuell anstoßen.

Firefox 107 für Android steht in Google Play bereit. Auch hier gibt es nun die so genannte „Total Cookie Protection“ zum Schutz der Privatsphäre, die in den Desktop-Versionen schon länger zur Verfügung steht. Die Funktion zum PDF-Export, die auch eine indirekte Druckmöglichkeit liefern würde, hat es hingegen offenbar noch nicht in die finale Browser-Version geschafft.

Ausblick

Am 13. Dezember will Mozilla Firefox 108 sowie Firefox ESR 102.6 veröffentlichen, am 17. Januar 2023 sollen Firefox 109 sowie Firefox ESR 102.7 folgen. Am 17. Januar werden auch die mit Firefox 106 ausgelieferten, zusätzlichen Farbwelten („Unabhängige Stimmen“) wieder entfernt.