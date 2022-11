Deutschlandticket/49-Euro-Ticket: Das müssen Sie wissen – FAQ

Wie heißt das neue Ticket?

“Deutschlandticket” ist die offizielle Bezeichnung des faktischen Nachfolgers des 9-Euro-Tickets. In der Regel dürften die meisten Menschen das neue Ticket aber als 49-Euro-Ticket bezeichnen.

Wie viel kostet das Deutschlandticket?

49 Euro pro Monat. Deshalb wird es auch 49-Euro-Ticket genannt. Pro Jahr müssen Sie also 588 Euro zahlen, falls Sie das Ticket ohne Unterbrechung nutzen wollen.

Auf welcher Rechtsgrundlage basiert das 49-Euro-Ticket?

Die Bundesregierung hat mit dem dritten Entlastungspaket auch die Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro beschlossen. Die Bundesregierung reagiert damit auf den Riesen-Erfolg des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni, Juli und August 2022.

Wie lange gibt es das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschlandticket ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Danach wird entschieden, ob und wie es damit weitergeht.

Wie lange ist der Preis von 49 Euro garantiert?

Der Preis für das Deutschlandticket soll ab 2024 automatisch an die Inflation angepasst und dementsprechend angehoben werden. Eine hohe Inflation, wie wir sie derzeit haben, bedeutet dann automatisch einen deutlichen Preisanstieg.

Zeitliche Gültigkeit des Deutschlandtickets

Ein Deutschlandticket/49-Euro-Ticket ist für jeweils einen ganzen Kalendermonat gültig.

Räumliche Gültigkeit des 49-Euro-Tickets

Das Deutschlandticket gilt für den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland. Also für Stadt- und Regionalbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Fähren und für die zweite Klasse in den Nah- und Regionalverkehrszügen. Für die erste Klasse gilt das 49-Euro-Ticket nicht.

Ob man damit auch in Fernbusse wie denen von Flix fahren muss, ist noch unbekannt. Ob die Bahn AG einige wenige Nahverkehrszüge wieder ausnehmen wird, wie es schon beim 9-Euro-Ticket der Fall war und der Bahn AG viel Spott einbrachte, muss abgewartet werden.

Keinesfalls dürfen Sie mit dem 49-Euro-Ticket im Intercity (IC/EC) oder ICE fahren. Auch die Züge von Flixtrain sind nicht im 49-Euro-Ticket enthalten. Zudem soll das 49-Euro-Ticket in bestimmten touristischen Zügen wie der Zugspitzbahn nicht gelten.

In Ausnahmefällen dürfen Sie mit dem 49-Euro-Ticket auch bestimmte Ziel im Ausland anfahren, die hier aufgezählt werden. Ein Beispiel dafür ist der Regionalzug von München bis nach Salzburg.

Was sind die Vorteile des 49-Euro-Tickets?

Sie nutzen nur ein Ticket für alle Nahverkehrsverbindungen in Deutschland. Damit entfällt das Lösen immer neuer Regional-Tickets bei der Ankunft in einer anderen Stadt, das Auffinden des für Sie jeweils passenden Tickets und der Stress in der Warteschlange vor dem Ticket-Automaten.

Zudem sparen Sie richtig viel Geld. Denn die meisten Nahverkehrstickets kosten bereits jetzt mehr als 49 Euro. Wer also bisher etwa ein Nahverkehrsticket für den Großraum München hat, fährt mit dem 49-Euro-Ticket deutlich günstiger und obendrein eben nicht nur in München, sondern in ganz Deutschland.

Wann kommt das 49-Euro-Ticket?

Das Ticket wird vermutlich nicht zum 1. Januar 2022 starten. Eine so schnelle Umsetzung ist in der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Bürokratie und den vielen daran beteiligten Entscheidungs- und Bedenkenträgern nicht möglich. Wahrscheinlicher ist eine Einführung zum Ende des ersten Quartals 2023.

Der Münchner Verkehrsverbund beispielsweise schreibt, dass er das Deutschlandticket so früh wie möglich anbieten wolle.

Wer kann das Deutschlandticket kaufen?

Jeder Interessierte.

Gibt es Rabatte für bestimmte Gruppen?

Der Kaufpreis ist zunächst einmal für alle gleich. Ob es doch noch zusätzliche Rabatte für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen geben wird, muss sich noch zeigen.

Wo und wie kann man das 49-Euro-Ticket kaufen?

Auf bahn.de, in der DB-Navigator-App, in den DB-Reisezentren und bei vielen Nahverkehrsunternehmen. Das Ticket wird es auf jeden Fall in digitaler Form geben. Ob es auch eine analoge Papierversion gibt, steht noch nicht fest. Das wäre aber für Menschen ohne Handy dringend nötig.

Gibt es das Ticket im Abonnement?

Ja, es soll sogar nur im Abo angeboten werden. Anders als das 9-Euro-Ticket muss man das Deutschlandticket also abonnieren. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben Kunden eine monatliche Kündigungsmöglichkeit.

Ist das 49-Euro-Ticket übertragbar?

Nein, es ist immer auf eine Person persönlich ausgestellt.

Was ist mit bestehenden Nahverkehr-Abonnements?

Die ausstellenden Verkehrsbetriebe informieren den Besitzer über die Möglichkeit, das vorhandene Nahverkehrsticket auf das 49-Euro-Ticket umzustellen. Bestandskunden müssen also ihr vorhandenes Nahverkehrs-Abo nicht kündigen.

Für wen lohnt sich das Deutschlandticket?

Sie zahlen bisher mindestens 49 Euro im Monat für alle Ihre Fahrten mit dem Nahverkehr? Dann sollten Sie zum 49-Euro-Ticket wechseln.

Dürfen Kinder kostenlos mitfahren?

Eine kostenfreie Mitfahrmöglichkeit für Kinder ab 6 ist laut Münchner Verkehrsverbund nicht geplant.

Darf man sein Fahrrad kostenlos mitnehmen?

Ob man für das Fahrrad ein eigenes Ticket lösen muss, oder die Mitnahme des Fahrrades im Preis des Deutschlandtickets enthalten ist, ist noch ungeklärt. Vermutlich müssen Sie für die Fahrradmitnahme aber extra zahlen. Hier finden Sie eine Preis-Übersicht.

Wer finanziert das 49-Euro-Ticket?

Bund und Länder finanzieren das Deutschlandticket gemeinsam. Beide Seiten bringen zusätzlich 1,5 Milliarden Euro für das neue Ticket auf, außerdem erhöht der Bund die Regionalisierungsmittel, damit die Länder ihre Bahn- und Busverbindungen ausbauen können.

Sind sich Bund und Länder sowie Verkehrsverbünde komplett einig?

Nein, es gibt durchaus noch Unklarheiten, wie das Handelsblatt berichtet. Die Verkehrsverbünde fordern die volle Kostenübernahme durch Bund und Länder.

Was sind die Unterschiede zum 9-Euro-Ticket?

Neben dem Preis ist der Abo-Charakter des neuen 49-Euro-Tickets ein Unterschied zum bekannten 9-Euro-Ticket. Zudem scheint es das Deutschlandticket nicht als einfaches Papierticket zu geben, das man im Zug auch beim Schaffner lösen konnte. Damit wären die Hürden für das 49-Euro-Ticket höher als beim 9-Euro-Ticket, insbesondere für ältere Menschen und/oder Menschen ohne Internet und ohne Smartphone. Anders als das 9-Euro-Ticket wird es das 49-Euro-Ticket dauerhaft und nicht nur für drei Monate geben.