Microsofts hässlicher Windows-Pullover jetzt erhältlich

Der diesjährige “Ugly Christmas Windows”-Pullover ist ab sofort im Microsoft Online Store erhältlich. Er kann hier im Xbox Gear Shop geordert werden. Die Käufer gelangen in den Besitz eines optisch für den Betrachter doch arg gewöhnungsbedürftigen Pullovers. Zu sehen ist ein schräges weihnachtliches Motiv, in dem sich Elemente von Windows finden. Auf der Vorderseite grüßt Clippy (hierzulande besser bekannt als Karl Klammer) mit einem “Happy holidays!” plus “Ok”-Button.

Microsoft unterstützt mit dem Verkauf des “Ugly Christmas Windows”-Pullovers die College Success Foundation. Dazu spendet Microsoft 100.000 US-Dollar an diese Stiftung, die unterprivilegierte und einkommensschwache Studenten dabei unterstützt, erfolgreich studieren zu können.

Es ist das fünfte Mal, dass Microsoft einen „hässlichen“ Windows-Pullover für einen guten Zweck verkauft. Auch dieses Mal nur für kurze Zeit und in einer streng limitierten Anzahl. In den vergangenen Jahren gehörten Windows 95, Minesweeper, Windows XP und Microsoft Paint zu den Motiven des “Ugly”-Pullovers.

Wer Interesse hat, der sollte schnell zugreifen. Erfahrungsgemäß sind die “Ugly Christmas”-Kleidungsstücke bei Sammlern heißt begehrt und daher schnell ausverkauft.