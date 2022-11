Tesla Supercharger: So sparen alle E-Auto-Fahrer Geld beim Aufladen

Tesla weitet den Zeitrahmen, währenddessen man bei den zeitabhängigen Superchargertarifen günstiger Strom aufladen kann, deutlich aus.

Das sind die neuen Off-Peak-Zeiten zum günstiger Laden

Ab sofort können Tesla-Fahrer vor 16 Uhr und nach 20 Uhr günstiger Strom aufladen. Denn an Superchargern in Deutschland kostet der Strom während dieses Off-Peak-Bereichs des Tages im Durchschnitt nur 0,65 Euro pro kWh. Während der On-Peak-Zeit von 16 bis 20 Uhr verlangt Tesla dagegen im Durchschnitt 0,73 Euro pro kWh an seinen Superchargern.

Das Laden außerhalb der Stoßzeiten soll nicht nur einen monetären Vorteil für die Kunden bringen, sondern auch das lokale Energienetz entlasten, wie Tesla betont.

Wichtig: Tesla-Besitzer können die jeweiligen exakten Standortkosten im Navigationsfenster ihres Fahrzeugbildschirmes einsehen. Die Superchargerpreise sind an aktuelle Energiepreise gekoppelt und können damit dynamischen Schwankungen durchlaufen.

Vor der jetzt verkündeten Umstellung galten die ermäßigten Strompreise nur im Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr. Tesla hatte diesen „Nachttarif“ am 11. Oktober 2022 für eine Reihe ausgewählter Supercharger Standorte in europäischen Ländern eingeführt.

Nun für alle Supercharger

Diese Unterscheidung zwischen On-Peak-Preisen und Off-Peak-Preisen galt zudem bisher nur an ausgewählten Supercharger-Standorten. Das ändert sich nun: Die Tarifunterscheidung gilt nun offiziell für jede Supercharger-Ladestation in ganz Europa (aktuell rund 900), mit Ausnahme von Island (und Israel), womit nun auch Nicht-Tesla-Fahrer beim Laden an für sie freigeschalteten Superchargern Zugang zu den verschiedenen Tariffenstern haben.

Allerdings sind nicht alle Supercharger für Fremdmarken geöffnet, sondern aktuell nur ein Teil des europäischen Supercharger-Netzwerkes. Fremdkunden können die für sie geöffneten Supercharger in ihrem Tesla-App-Account einsehen (im November 2022 sind das über 320 Standorte mit rund 4.700 Ladeplätzen).

Fremdkunden zahlen für den Strom vom Supercharger aber mehr als Tesla-Fahrer. Dieser Preis variiert ebenfalls von Standort zu Standort und ist u. a. von Lage, Nutzungsverhalten und lokalen Stromkosten abhängig. Mit Zahlung einer monatlichen Grundgebühr (aktuell 12,99 Euro) können Fremdkunden den Ladepreis pro kWh auf das Niveau von Teslakunden senken. Details zum Laden von Fremdmarken an Tesla-Superchargern finden Sie hier.

Hier gibt Tesla eine Übersicht zu seinen Superchargern.

