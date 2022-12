DAZN kündigen: So geht’s

Für Nutzer mit auslaufenden Verträgen wird es bei DAZN so richtig teuer. Die Preiserhöhung von 14,99 auf 29,99 Euro ist heftig, zumal sich am Programm nichts ändert. Selbst die 24,99 Euro monatlich im Jahresabo wollen und können sich viele Sportfans nicht mehr leisten. Gleich, ob Sie das Abo monatlich oder im Jahresvertrag abgeschlossen haben, die Kündigung ist einfach.

DAZN online kündigen

In der DAZN-App lässt sich die Kündigung nicht durchführen. Öffnen Sie dazu die DAZN-Website unter www.dazn.com und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Über „Menü“ oben rechts kommen Sie zu „Mein Konto“. Gehen Sie zu „Mitgliedschaft“ und bestätigen Sie die DAZN- Kündigung mit einem Klick auf „Mitgliedschaft beenden“. Direkt im Anschluss erhalten Sie eine Kündigungsbestätigung von DAZN per E-Mail. Wie lange das Abo noch läuft, sehen Sie im DAZN-Konto unter „Mitgliedschaft“. Bis zum Enddatum können Sie DAZN weiterschauen.

Übrigens: Ihr Kundenkonto wird nicht automatisch gelöscht. Sie können das Abo daher zu einem späteren Zeitpunkt problemlos wieder aktivieren.

DAZN im Apple App Store kündigen

Sie haben das DAZN-Abo auf dem iPhone oder iPad über die App gebucht? Dann gehen Sie in den iOS-Einstellungen zu Ihrem persönlichen Bereich und dann zu „Medien & Käufe“. Unter „Abos“ wird Ihnen „DAZN“ angezeigt. Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts und auf der nächsten Seite auf „Abo kündigen“.

DAZN im Google Play Store kündigen

Öffnen Sie auf dem Android-Gerät den Google Play Store und tippen Sie auf das Menü „Konto > Abos“. Gehen Sie zum Eintrag „DAZN“ und nehmen Sie die Kündigung mit einem Tipp auf „Abo kündigen“ vor.

Vorsicht: Abzocke mit falschen Gutscheinen

Wer auf DAZN doch nicht verzichten will, ist für ein günstigeres Abo empfänglich. Bei eBay und eBay Kleinanzeigen gibt es massenhaft Angebote für DAZN-Gutscheine. In der Regel gibt es sechs Monate für 100 Euro – also für knapp 17 Euro monatlich.

Aber passen Sie auf: Es sind viele Gangster unterwegs, die es auf Ihr Geld abgesehen haben und von denen Sie garantiert keinen Gutschein bekommen. Und selbst wenn der Kauf klappt: Es gibt Gutscheine, die lediglich einen statt üblicherweise zwei gleichzeitige Streams erlauben und die auch nur für Neukunden gelten. Auf der sicheren Seite sind Sie mit Gutscheinen im stationären Handel und bei nachweislich seriösen Händlern.

Alternativ lässt sich DAZN auch über ein bestehendes Sky-Abo als Option für monatlich 19,99 Euro dazubuchen – allerdings für maximal 12 Monate. Danach bezahlen Sie auch bei Sky 29,99 Euro.