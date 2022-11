Amazon soll 10.000 Mitarbeiter entlassen – diese Bereiche sind betroffen

Nach Twitter und Meta ist nun offensichtlich Amazon an der Reihe: Die New York Times berichtet, dass der Online-Versandriese rund 10.000 Mitarbeiter entlassen will. Mit den Kündigungen soll Amazon noch in dieser Woche beginnen. Der Schwerpunkt der Entlassungen liege laut dem Bericht im Bereich der Geräte, bei der Einzelhandelssparte und bei der Personalabteilung. Die New York Times will das von Insidern erfahren haben.

Mit der Gerätesparte sind Alexa und die Echo-Lautsprecher gemeint. Wie die Tagesschau meldet, soll Amazon rund drei Prozent seiner Gesamtbelegschaft entlassen wollen. Zudem habe Amazon einen Einstellungsstopp verhängt.

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test

Amazon hatte während der Covid-19-Pandemie massiv Personal für seine Vertriebszentren eingestellt. Doch zuletzt hatten sich die wirtschaftlichen Aussichten von Amazon eingetrübt.

Amazon hat die Berichte über die Entlassungen nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert.

Entlassungen bei vielen Tech-Riesen

Microsoft hatte kürzlich mitgeteilt, dass 1000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Die Entlassungen betreffen verschiedene Abteilungen (darunter auch die Abteilungen für Xbox, Windows und Edge) und unterschiedliche Hierarchie-Ebenen rund um den Globus.

Meta (der Mutterkonzern von Facebook) will wiederum 11.000 Mitarbeiter entlassen. Das teilte Mark Zuckerberg persönlich mit und entschuldigte sich dafür. Obendrein stellt Meta die Entwicklung von Smart-Displays und Smartwatches ein. Elon Musk wiederum feuert bei dem von ihm übernommenen Twitter nach Belieben Mitarbeiter, um einige davon kurz darauf wieder einzustellen.

Black Friday startet bald

Die Entlassungen kommen kurz vor dem Black Friday, an dem Amazon traditionell sehr großen Umsatz macht. Die Black-Friday-Woche beginnt bereits am Freitag, dem 18. November. Der eigentliche Black Friday ist dann am 25. November 2022. Wir stellen bereits jetzt aktuelle Schnäppchen auf Amazon vor:

Amazon startet schon vor Black Friday mit Angeboten

Vorsicht: Fake-Shops bei Amazon – So schützen Sie sich vor der Betrugsmasche