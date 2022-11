Blau.de: Xiaomi Redmi Note 11 mit 10 GB-Tarif und Earbuds für nur 15,99 € im Monat

Mit dem Redmi Note 11 zeigt Hersteller Xiaomi, dass es gute Ausstattung und Qualität und zum kleinen Preis geben kann. Im BlackWeek-Aktionszeitraum vom 16. bis 29. November 2022 gibt’s bei Blau.de ein Angebot mit echter Schnäppchengarantie: Zusammen mit dem Tarif Blau Allnet XL (10GB) kostet das Smartphone nur 15,99 Euro. Zusätzlich legt Blau.de noch zwei Redmi Buds 3 Lite-Kopfhörer obendrauf. So können gleich zwei Personen Musik und Podcasts hören.

Xiaomi Redmi Note 11 mit 10 GB für 15,99 Euro

Xiaomi Redmi Note 11 + Earbuds für effektiv 60 Euro

Der echte Preisvorteil beträgt mehr als 50 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Redmi Note 11 ist laut Preisvergleich in anderen Shops je nach Farbe nicht unter 165 Euro zu bekommen. Die beiden Earbuds kosten normalerweise zusammen rund 40 Euro. Rechnet man den Aufpreis von 145 Euro (24 Monate x 6 Euro plus einmalig 1 Euro) dagegen, ergibt sich ein Preisvorteil von rund 60 Euro. Sie bezahlen also lediglich 2,50 Euro für die Hardware-Zugaben – dafür bekommen Sie nicht mal einen Latte Macchiato.

Xiaomi Redmi Note 11 mit 10 GB für 15,99 Euro

Alle Angebote zur Black Friday Woche finden Sie in unserer Rubrik: Die besten Technik-Angebote zu Black Friday

Die besten Apple-Deals finden Sie in unserer Rubrik: Black Friday bei Macwelt