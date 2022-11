HyperX Cloud Alpha Wireless im Test: Gaming-Headset mit extrem langer Akkulaufzeit

Auf einen Blick Pro ausdauernder Akku

hochwertige Verarbeitung

hoher Tragekomfort

tolles Mikrofon

Kräftiger, klarer Klang Kontra kein Bluetooth

Surround-Sound nur über die Software zuschaltbar Fazit Der Test zeigt, dass das HyperX Cloud Alpha Wireless eine empfehlenswerte Wahl bei den drahtlosen Gaming-Headsets ist: Sie bekommen einen hoher Tragekomfort, einen überaus ausdauernden Akku und eine stabile, flotte Funkanbindung. Der Klang kann insgesamt überzeugen, dank klarer Mitten und Höhen sowie kräftiger Tiefen. Auch das Mikrofon weiß dank der guten Qualität zu begeistern. Schade nur, dass das Headset nicht zusätzlich noch Bluetooth bietet – hier ist die Konkurrenz etwas weiter. Der DTS-Raumklang ist außerdem nur über die Software zuschaltbar, weshalb sich die Technik nicht an Spielekonsolen nutzen lässt. Dennoch: Zum Preis von aktuell rund 170 Euro ist das Gaming-Headset zwar kein Schnäppchen, aber es sollte definitiv in Ihre engere Wahl kommen, wenn Sie sich ein neues Modell anschaffen möchten.

Das HyperX Cloud Alpha Wireless erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung der Redaktion”. Friedrich Stiemer

Mit dem HyperX Cloud Alpha Wireless haben wir die kabellose Variante der beliebten Gaming-Headset-Reihe im Test. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 300 Stunden und einem Doppelkammer-Membransystem für die Audiotreiber will dieses Modell aus der Masse herausstechen.

HyperX Cloud Alpha Wireless: Gewohnt hoher Komfort

Das HyperX Cloud Alpha Wireless sieht dem kabelgebundenen HyperX Cloud Alpha aus dem Jahr 2018 (zu unserem Test) zum Verwechseln ähnlich – nur hängt eben kein Kabel dran. Stattdessen erfolgt die Anbindung an den PC über 2,4-GHz-Funk, was für eine hohe, stabile Klangqualität und geringe Latenzen sorgen soll. Bluetooth hat das Gaming-Headset allerdings nicht an Bord, da ist die Konkurrenz schon etwas weiter. Das Headset lässt sich übrigens auch an der Playstation nutzen, allerdings nicht an der Xbox.

Das HyperX Cloud Alpha Wireless begeistert mit einer hochwertigen Verarbeitung. Friedrich Stiemer

Dass das Äußere kaum verändert wurde, ist kein Nachteil. Denn wie schon beim kabelgebundenen Modell punktet das HyperX Cloud Alpha Wireless mit einer hochwertigen Verarbeitung und einem sehr hohen Tragekomfort, selbst für Brillenträger. Hervorzuheben sind hier die roten Haltegabeln aus Aluminium, die dem Gaming-Headset eine robuste, aber edle Haptik verleihen. Die mit Kunstleder überzogenen Ohrpolster schirmen uns gut von der Außenwelt ab, ins Schwitzen kommen wir hier kaum.

Bedienelemente am Headset

Da es sich beim HyperX Cloud Alpha Wireless um ein kabelloses Headset handelt, integriert der Hersteller die grundlegenden Bedienelemente an die beiden Ohrmuscheln: Lautstärkeregler, Power-Knopf und Mikrofonstummschaltung.

Die Bedienelemente decken die grundlegenden Funktionen ab. Friedrich Stiemer

Spezielles System bei den Audiotreibern

Beim HyperX Cloud Alpha Wireless setzt der Hersteller wieder auf ein Doppelkammer-Membransystem, die seit 2018 weiter verbessert wurde. Hierbei trennt das Headset die mittleren und hohen Frequenzen von den Tiefen. Das soll für eine klare Audioqualität mit kräftigen, ungetrübten Bässen sorgen.

In der Praxis können wir das auch bestätigen: Die Bässe sind recht dominant und gehen schön in die Tiefe, ohne dabei die anderen Bereiche negativ zu beeinflussen. Die Höhen sind schön detailliert, die Mitten-Wiedergabe erfolgt fast schon tadellos. Allerdings schwankt die Klangwiedergabe manchmal etwas, wenn das Headset nicht richtig sitzt. Hier sollten Sie also auf einen stets korrekten Sitz achten. Zusätzlich stehen in der Ngenuity Software ein Equalizer und verschiedene Profile bereit, um den Klang nach seinen Wünschen anzupassen.

Zuschaltbarer DTS-Raumklang

Zusätzlich unterstützt das HyperX Cloud Alpha Wireless die Raumklang-Technik DTS Headphone:X, die sich allerdings nur über die Ngenuity Software aktivieren lässt – weiteres Tuning ist hier leider nicht möglich. Der Surround-Sound lässt in der Praxis eine gute Lokalisierbarkeit zu, allerdings finden wir, dass der gute Stereo-Klang die DTS-Technik fast schon obsolet macht.

Das Mikrofon ist komplett abnehmbar. Recht ist der USB-Dongle abgebildet, der für die Wireless-Anbindung nötig ist. Friedrich Stiemer

Starker Akku

Wie eingangs bereits erwähnt soll der Akku des HyperX Cloud Alpha Wireless bis zu 300 Stunden durchhalten. Wir können zumindest folgendes bestätigen: Wir haben das Gaming-Headset ausgepackt und eine Woche lang getestet, ohne es einmal aufzuladen – sehr beeindruckend! Der Akku lässt sich über USB-C mit neuer Energie versorgen, eine Nutzung während des Ladevorgangs ist problemlos möglich.

Abnehmbares Mikrofon

Beim HyperX Cloud Alpha Wireless lässt sich das Mikrofon komplett abnehmen. Im Lieferumfang befindet sich auch noch ein Popschutz aus schwarzem Schaumstoff, der Zischlaute minimiert. Die Qualität der Sprachübertragung ist dabei sehr gut. Die Stimmwiedergabe erfolgt kräftig, deutlich und ziemlich natürlich, was bei Wireless-Gaming-Headsets schon eine Besonderheit ist. Auch die Geräuschunterdrückung des Mikrofons leistet einen guten Job und filtert Hintergrundgeräusche recht gut aus.