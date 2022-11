Razer Naga Pro V2 im Test: Flexible Gaming-Maus meistert jedes Genre

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro drei austauschbare Seitenteile

flexibel einstellbares Mausrad

hochpräziser, flotter Sensor

ausdauernder Akku

unterstützt kabelloses Qi-Laden (nur gegen Aufpreis) Kontra hohes Gewicht

nicht für alle Grip-Styles geeignet

teuer

Qi-Ladedock nur gegen saftigen Aufpreis

Fazit

Die Razer Naga Pro V2 lässt sich stets präzise, flott und zuverlässig handhaben. Dank der drei wechselbaren Seitenteile mit Magnetbefestigung fühlt sich die Naga in unterschiedlichen Spiele-Genres vom MMO bis zum Shooter wohl – vorausgesetzt, Sie kommen mit dem recht hohen Gewicht und der Breite der Gaming-Maus zurecht. Noch mehr Flexibilität bietet das konfigurierbare Mausrad. Der Akku ist ausdauernd und erlaubt ausgedehnte Gaming-Sessions. Kabelloses Laden via Qi-Standard ist nur gegen einen hohen Aufpreis in Kombination mit dem Razer Maus Dock Pro möglich. In unseren Augen ist das Dock aber kein Muss, denn die Maus selbst ist mit einem Preis von aktuell rund 200 Euro sowieso schon sehr teuer – und damit nur etwas für gut betuchte Gaming-Enthusiasten.