3.300-Watt-Stromgenerator bei Amazon im Angebot – 120 Euro Rabatt

Wer schon länger mit dem Kauf eines Stromgenerators liebäugelt, der Benzin in elektrische Energie verwandelt, findet beim Online-Händler Amazon aktuell ein Sparangebot: Hier wird der maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3.300 Watt mit einem Rabatt von 120 Euro für 798,99 Euro angeboten. Normalerweise sind 919 Euro für den Stromgenerator fällig. Das Notstromaggregat ist laut Hersteller für Wohnmobile, den Einsatz in der Garage oder auf der Baustelle gedacht. Dort wo sich keine Steckdose findet, kann der Stromgenerator durch die Verbrennung von Benzin bis zu 3.300 Watt an Leistung zur Verfügung stellen. Damit sollen sich Kühlschränke, Klimaanlagen oder Beleuchtungssysteme auch ohne Netzanbindung versorgen lassen.

Laufzeit abhängig von der abgerufenen Leistung

Bei einer abgerufenen Last von 25 Prozent (750 Watt) soll der Stromgenerator bis zu 8,3 Stunden lang laufen können. Bei 50 Prozent Last (1.500 Watt) reduziert sich dieser Wert auf 4,5 Stunden. Mit einem Eco-Modus soll auch eine Laufzeit von 10 bis 12 Stunden möglich sein.

Gewicht und Stecker

Für die Erzeugung des elektrischen Stroms ist ein Viertaktmotor mit 145 Kubikzentimetern Hubraum zuständig. Der Tank kann mit vier Litern Benzin aufgefüllt werden. Das Leergewicht des System beläuft sich auf 21 Kilogramm. Die Abmessungen betragen 48 x 29 x 44 Zentimeter. Am Gerät befinden sich zwei 230-Volt-Steckdosen für herkömmliche Geräte, ein Zigarettenanzünderstecker für 12-Volt-Geräte sowie zwei USB-Buchsen für Mobilgeräte. Der Start des Systems erfolgt über einen Seilzug.

Sinnvolle Anschaffung für den Winter?

Viele Menschen machen sich aktuell Gedanken um die Versorgungssicherheit bei Strom und Gas. Verständlich, schließlich will niemand im Winter in einer kalten und dunklen Wohnung eingesperrt sein. Die Regierung will zwar eine nahezu unterbrechungsfreie Versorgung mit Gas und Strom garantieren, doch viele Bürger trauen diesem Versprechen nicht. Ob deswegen jedoch gleich ein Notstromaggregat angeschafft werden muss, bleibt fraglich. Derartige Systeme lassen sich aufgrund der Abgase nicht in Innenräumen betreiben. Das hier angebotene Gerät ist ganz klar für den Einsatz im Freien gedacht.