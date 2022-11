Aldi: Philips-Full-HD-Beamer zum Sparpreis – was taugt er?

Wer einen günstigen LED-Beamer für die kommende WM sucht, wird in dieser Woche möglicherweise im Aldi-Onlineshop fündig. Hier gibt es den Neopix Ultra One von Hersteller Philips derzeit mit 37 Prozent Rabatt für 159 Euro. Aldi bietet hier mit Abstand den günstigsten Preis. Bei anderen Online-Shops ist das Gerät erst ab 255 Euro zu haben. Das liegt jedoch auch daran, dass es sich bei dem Beamer um ein Modell aus dem Jahr 2020 handelt, das bei anderen Händlern aufgrund seines Alters teilweise nicht mehr erhältlich ist. Aldi scheint für sein Schnäppchen also Restbestände eingekauft zu haben. Zur Markteinführung vor zwei Jahren war der Neopix Ultra One von Philips mit einer UVP in Höhe von 179,99 Euro versehen.

Philips Neopix Ultra One für 159 Euro bei Aldi

Zum Schnäppchenpreis von 159 Euro können Käufer natürlich kein Premium-Gerät erwarten. Der Neopix Ultra One ist jedoch solide ausgestattet. Er bietet eine 1080p-Auflösung sowie eine 65-Zoll-Projektionsfläche. Kino-Feeling kommt bei dieser Größe zwar nicht ganz auf, der Beamer kann jedoch ein großes TV-Gerät in kleinen Räumen ersetzen – sofern die Räume gut abgedunkelt werden können. Durch Trapezkorrektur und Digitalzoom ist der Beamer zudem bei der Standortwahl flexibel.

Integrierter Lautsprecher und HDMI-Anschlüsse

Der Neopix Ultra One von Philips verfügt über einen integrierten Mediaplayer, der unterschiedliche Dateiformate zur Darstellung von Videos, Musik und Bildern unterstützt. Ebenfalls an Bord ist ein integrierter Lautsprecher. Über einen 3,5-mm-Audioanschluss kann der Beamer zudem mit externen Lautsprechern verbunden werden. Über zwei HDMI-Anschlüsse kann der Neopix Ultra One von Philips außerdem mit Laptop, Spielkonsole oder Bluray-Player verbunden werden. Gesteuert wird das Gerät über die mitgelieferte Fernbedienung.

Wer einen Full-HD-Beamer mit mehr Ausstattung oder ein noch günstigeres Modell sucht, der wird in unserem Preisvergleich fündig. Hier gibt es unterschiedliche Modelle, deren Preise von 93 Euro bis 1.434 Euro reichen.