Black-Deals bei O2: Internet “My Home” jetzt ab 14,99 Euro im Monat

Auch bei O2 erhalten Sie vom 16. bis 29. November 2022 tolle Black-Week-Angebote rund um die Tarife des Anbieters. So gibt es aktuell das Internet-Komplettpaket “O2 My Home” ein Jahr lang 15 Euro pro Monat günstiger. Damit spart man auf das Jahr gerechnet 180 Euro.

Und auch bei den Einmalkosten sparen Sie Geld, denn der herkömmliche Anschlusspreis in Höhe von 49,99 Euro entfällt komplett.

O2 My Home: Das Internet für überall

“My Home” ist das Internet-Komplettpaket des Anbieters O2 und eignet sich perfekt für Leitungen über DSL, Kabel oder Glasfaser. “My Home” ist allerdings auch die ideale Lösung, wenn Sie keine DSL-, Glasfaser- oder TV-Kabel-Leitung für eine Internetverbindung zur Verfügung haben oder die Leistung, die Sie vor Ort erhalten würden, zu gering ist. So eignet sich “My Home” von O2 auch für Leute, die oft umziehen und dann direkt auf schnelles Internet angewiesen sind. Sie können direkt lossurfen, auch ohne passenden Internet-Anschluss und ohne Techniker-Termin.

Das System funktioniert dabei denkbar einfach: SIM-Karte in den WLAN-Router für “O2 My Home” einlegen, das Gerät mit der Steckdose verbinden – schon haben Sie schnelles Internet für Smartphone, Tablet, Laptop, TV & Co. mit LTE/5G-Geschwindigkeit. Sie surfen dann ohne jegliche Drosselung unbegrenzt im Internet und erhalten eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz zusätzlich dazu.

Internet mit “O2 My Home”: Jetzt über 180 Euro sparen!

Während der Black Deals-Aktion sparen Sie bei “O2 My Home” 12 Monate lang 15 Euro monatliche Tarifkosten sowie 49,99 Euro bei den Anschlusskosten bei den Tarifen “My Home S” sowie “My Home M”. Insgesamt sparen Sie also 180 Euro, egal für welchen “My Home”-Tarif Sie sich entscheiden.

Weiterhin erhalten Sie, auf Wunsch, den Streaming-Dienst WOW mit spannenden Filmen & Serien von HBO und Sky für 3 Monate kostenlos.

Jetzt direkt zum "My Home S"-Deal von O2 und über 100 Euro sparen

Jetzt direkt zum "My Home M"-Deal von O2 und über 100 Euro sparen

Die Tarife haben wir hier übersichtlich für Sie aufgelistet:

O2 My Home S O2 My Home M Datenvolumen: unbegrenzt unbegrenzt Netz: DSL, Kabel LTE/5G DSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G Download: 50 MBit/s 100 MBit/s Upload: 10 MBit/s 40 MBit/s Telefon-Flatrate: Ja Ja Tarifpreis: 14,99 Euro statt 29,99 Euro 19,99 Euro statt 34,99 Euro Tarifpreis (13. Monat): 29,99 Euro 34,99 Euro Anschlusspreis: 0 statt 49,99 Euro 0 statt 49,99 Euro Mindestlaufzeit:

24 Monate 24 Monate

