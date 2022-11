Elektroheizung bei Amazon im Angebot: Bis zu 50 Prozent Heizkosten reduzieren

Bei Amazon erhalten Sie zur Zeit eine energiesparende, 2000-Watt-starke Konvektor-Elektroheizung zum spannenden Sonderangebotspreis.

Energiesparende Elektroheizung für 52,26 Euro

Konvektor-Elektroheizung im Angebot: Jetzt zugreifen und Energie sparen!

Zuletzt wurde die Elektroheizung von Mia & Coco zum Preis von 74,99 Euro verkauft. Bei Amazon erhalten Sie die energiesparende Elektroheizung aktuell zum Preis von nur 52,26 Euro – Sie sparen über 20 Euro.

Mia & Coco Konvektor-Heizung Elektroheizung, energiesparend, mit Turbo-Ventilator, 2000 W, elektrisch, mit Zeitschaltuhr, smartem Thermostat & Überhitzungsschutz für Räume bis 20 m². Für 52,26 statt 74,99 Euro bei Amazon

Die Konvektor-Elektroheizung von Mia & Coco besitzt neben den 2000 Watt ein Thermostat sowie eine programmierbare Zeitschaltuhr und einen Überhitzungsschutz. Die Heizung ist für Räume von etwa 20 qm ausgelegt und kann je nach Raumgröße frei zwischen 750 W, 1250 W und 2000 Watt umgeschaltet werden.

Mia & Coco Elektroheizung im Sonderangebot für nur 52,26 Euro bei Amazon

Die Elektroheizung agiert intelligenter und energieeffizienter als herkömmliche Heizgeräte, wie der Hersteller verspricht. So schaltet die Heizung über das eingebaute Thermostat automatisch ab, wenn die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht wurde, und ggf. wieder an, wenn diese unterschritten wird. Das spart Energie und ist zudem recht komfortabel, laut Herstellerrechnung sparen Sie so bis zu 50 Prozent der herkömmlichen Heizkosten.

Dank der eingebauten Turboventilatoren erzeugt die Elektroheizung einen kontinuierlichen Luftstrom in alle Richtungen, kann jedoch auch recht geräuscharm betrieben werden, wenn die Ventilator-Funktion ausgeschaltet wird – so können Sie die Heizung auch in der Nacht nutzen. Das verspricht zumindest der Hersteller.

Technische Details: Geräteart Konvektor-Elektroheizung Stufen 750 W, 1250 W & 2000 Watt Räume 20 qm Maße 58,5 x 20 x 42 cm Gewicht 3,4 kg Besonderheiten programmierbare Zeitschaltuhr, intelligenter Modus, Turboventilatoren, Überhitzungsschutz, geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro

