EU plant eigenes Satelliten-Internet für 6 Milliarden Euro

Mit Starlink existiert seit 2020 ein Satellitennetzwerk, mit dem sich Internetverbindungen auch in den entlegensten Regionen der Welt aufbauen lassen. Die Kosten hierfür sind jedoch hoch, zudem ist das von Elon Musk betriebene Netz aus Satelliten privatwirtschaftlich orientiert. Die Europäische Union will daher ein eigenes Satelliteninternet im niedrigen Erdorbit aufbauen. Ab dem Jahr 2025 sollen dafür 170 Satelliten gestartet werden. Dies soll ein unabhängiges Internet garantieren und auch im Notfall die kabel- und funkgebundenen Netzwerke am Boden ergänzen.

6 Milliarden Euro für 170 Satelliten

Zwar sei das an Starlink angelehnte System primär für Europa gedacht, doch die 170 Kleinstsatelliten würden auch den afrikanischen Kontinent abdecken. Es gehe nach Angaben von Reuters dennoch primär darum, sich als EU unabhängiger von der internationalen Gemeinschaft zu machen. Das Satelliten-Netzwerk sei jedoch nicht nur für Regierungen gedacht, sondern soll auch Bürgern zur Verfügung stehen. Die Investitionen sollen sich auf mindestens 6 Milliarden Euro belaufen. Diese stammen zum Teil aus EU-Mitteln sowie aus der Privatwirtschaft. Am 17. November wollen die EU-Vertreter ihre Pläne konkret vorstellen.

Mehr Unabhängigkeit

Im Falle des europäischen Navigations-Netzwerks Galileo hat Europa schon einmal gezeigt, dass es mit einem eigenen Netz deutlich unabhängiger sein kann. Die Kosten hierfür mussten jedoch komplett von den einzelnen Staaten der EU übernommen werden, da sich keine privatwirtschaftlichen Unterstützer gefunden hatten. Dennoch will sich die Europäische Union unabhängiger von ihren Partnern machen. Aktuelle Konflikte zeigen, wie fragil einst getroffene Kooperationsvereinbarungen werden können. Aktuell bieten nur SpaceX, Amazon und Oneweb Internet per Satellit an. Auch China plant ein entsprechendes System.