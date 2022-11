The Witcher: Blood Origin – Erster Trailer zur neuen Fantasy-Serie

Nachdem erst vor wenigen Wochen eine vierte Staffel für die Netflix-Serie “The Witcher“ bestätigt wurde, bekommen Fans des Fantasy-Universums von Autor Andrzej Sapkowski bald neue Serien-Kost. Mit “The Witcher: Blood Origin“ arbeitet der Streaming-Dienst Netflix an einem Prequel zu seiner “The Witcher“-Serie.

Mini-Serie mit sechs Episoden

Bei “The Witcher: Blood Origin“ handelt es sich um eine Mini-Serie, die nur sechs Episoden umfasst. Der in dieser Woche veröffentlichte erste Teaser-Trailer gibt Einblicke in eine Fantasy-Welt, die 1.200 Jahren vor den Geschehnissen von “The Witcher“ von Elfen regiert wird. Sieben Ausgestoßene begeben sich in der Serie auf eine Mission in die Elfenwelt und müssen dabei gegen eine unaufhaltsame Macht antreten. Die Geschichte von “The Witcher: Blood Origin“ befasst sich mit der Entstehung des ersten Hexers.

Premiere zu Weihnachten

In einer der Hauptrollen ist unter anderem Michelle Yeoh zu sehen, bekannt aus “Die Geisha“, “Star Trek: Discovery“ und “Everything Everywhere All at Once“. Der Trailer zeigt erste Eindrücke von der Fantasy-Welt, den Hauptfiguren sowie Actionszenen. “The Witcher: Blood Origin“ feiert mit allen sechs Episoden am 25. Dezember 2022 auf Netflix Premiere.

“The Witcher“ bekommt vierte Staffel

Die Netflix-Serie “The Witcher“ geht dann im nächsten Jahr in die mittlerweile vierte Staffel. Hier wird Hauptdarsteller Henry Cavill jedoch von Liam Hemsworth ersetzt. Hemsworth ist unter anderem für seine Rollen in “Die Tribute von Panem“ und “The Expendables 2“ bekannt.