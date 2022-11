VW-Bürostuhl: 20 km/h, Gurt, Sitzheizung, Blinker und Pedale – damit rasen Sie durchs Office

Ingenieure von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Norwegen haben einen Bürostuhl gebaut, der es in sich hat. Denn die Tüftler von VWN haben diverse Bauteile der Volkswagen-Transporter genommen und diese an einem konventionellen Bürostuhl montiert. Herausgekommen ist ein echter Feuerstuhl. Wer auf dem Stuhl Platz nimmt, kann damit fahren, hupen, blinken und Musik hören. Der Stuhl hat Pedale und Zweiradantrieb.

Der Stuhl wird von einem Elektromotor angetrieben. Dessen Batterie soll eine Reichweite von 20 Kilometer ermöglichen. Wer auf dem Stuhl Platz nimmt, sollte Mut haben. Denn der Stuhl beschleunigt auf 20 km/h; ein Sicherheitsgurt ist vorhanden. Damit sind sie also schnellstmöglich an der Kaffeemaschine oder im Meeting. Kurios: Sogar Rückfahrkameras und 360-Grad-Sensoren wollen die Ingenieure verbaut haben. Also ein Bürostuhl mit Assistenzsystemen. Ein Airbag ist aber nicht vorhanden: No risk, no fun.

Da der Stuhl ein Produkt von VW Nutzfahrzeuge ist, muss er natürlich auch über etwas Stauraum an der Rückseite verfügen. Darin lässt sich beispielsweise ein Laptop verstauen. Doch falls Sie mehr transportieren müssen, dann können Sie mit dem Stuhl angeblich auch einen Hänger ziehen. Denn er verfügt sogar über eine Anhängerkupplung. Zur optischen Aufwertung dienen LED-Streifen und natürlich hat der Stuhl auch LED-Lichter. Sie können damit also auch durch dunkle Gänge fahren. Und falls der Flur nicht beheizt ist, kein Problem: Es gibt eine Sitzheizung.

Ein Entertainment-System soll ebenfalls vorhanden sein. Zudem gibt es einen Touchscreen.

Der Stuhl hat keine Straßenzulassung und ist ein Einzelstück. Volkswagen plant keine Serienfertigung und keinen Verkauf.

Und wozu das Ganze? Die VW-Tüftler wollen damit ihre Transporter bewerben. Deshalb ist die Webseite zu diesem einzigartigen Bürostuhl mit Links zu den aktuellen Modellen von Volkswagen Nutzfahrzeuge durchsetzt.

Ausstattung im Überblick