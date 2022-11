Smart-TV Deals am Black Friday: Erste Angebote vorab schon erhältlich

Mittlerweile nehmen fast alle großen Versandhändler an der Rabattschlacht rund um den “Black Friday” teil, die dieses Jahr am 25. November ihren Höhepunkt erreicht. Amazon und Co. haben aber bereits jetzt schon erste Deals für besonders günstige Smart-TVs am Start:

DYON D800168 Smart 32 XT 80 cm (32 Zoll) HD-Fernseher HD Smart TV, HD Triple Tuner (DVB-C/-S2/-T2), Prime Video, Netflix, YouTube & HbbTV, WLAN zum Tiefstpreis DYON D800168 (32 Zoll) für nur 159,99 Euro

Hisense 40AE5500F 100cm (40 Zoll) FHD-Fernseher Full HD, Triple Tuner DVB-C/ S/ S2/ T/ T2, Smart-TV, Frameless, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN Hisense 40AE5500F (40 Zoll) für nur 219 Euro

TCL 43BP615 108cm (43 Zoll) UHD-Fernseher 4K Ultra HD, HDR 10, Triple Tuner, Android TV, Micro Dimming PRO, Prime Video, Alexa und Google Assistant, Chromecast TCL 43BP615 (43 Zoll) für nur 239 Euro

LG 50UP75009LF 127cm (50 Zoll) UHD-Fernseher 4K Ultra HD, HDR 10, Triple Tuner, Apple AirPlay 2, DLNA-Client, Miracast, Alexa und Google Assistant, WebOS 6.0 LG 50UP75009LF (50 Zoll) für nur 384,95 Euro

Samsung Crystal UHD GU43AU8079UXZG 108cm (43 Zoll) UHD-Fernseher 4K Ultra HD, HDR 10, Triple Tuner, Apple AirPlay 2, DLNA-Client, Miracast, Alexa und Google Assistant, WebOS 6.0 Samsung Crystal UHD (43 Zoll) für nur 439 Euro

Schon jetzt gute Preise bei Amazon

Schon im Vorfeld des Black Friday lohnt sich ein Blick auf die Amazon-Seite. So werden z.B. Amazon-eigene Geräte wie Echo-Bundles oder Fire TV schon jetzt zu Tiefstpreisen angeboten. Doch auch andere elektronische Geräte wie Saugroboter, Laptops, Smartphones und Kopfhörer gibt es günstiger. Daneben sind Speichermedien und Software im Angebot. Wir listen im Folgenden die besten Technik-Angebote auf.

Zu allen aktuellen Angeboten bei Amazon

Ein Hinweis zu den Streichpreisen bei Amazon: Bei dem dargestellten Streichpreis handelt es sich nicht etwa um den vorigen Preis, sondern um den letzt-besten Angebotspreis des Artikels. So will Amazon wahrscheinlich zeigen, dass es das Produkt noch nie günstiger gab. Wichtig: Falls Sie die nachfolgende Liste nicht sehen können, deaktivieren Sie bitte Ihren Browser-Adblocker.