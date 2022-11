VW beerdigt E-Auto für 20.000-Euro – stattdessen teurer Ersatz

Das E-Auto für unter 20.000 Euro, das im Frühjahr 2020 durch die Medienlandschaft geisterte und im September 2021 zur ersten IAA in München von Volkswagen andeutungsweise gezeigt wurde (siehe das Bild des ID.Life oben), ist offensichtlich tot. Denn Volkswagen startet laut einem Bericht des Handelsblatts in Spanien zwar die Fertigung eines neuen elektrischen Kleinwagens. Aber nicht etwa für 20.000 Euro, sondern für unter 25.000 Euro. Also fast 25 Prozent teurer als ursprünglich angedeutet. Die Projektführung liegt laut Reuters bei Seat.

Der Einstiegspreis soll zwar deutlich unter 25.000 Euro liegen, zitiert das Handelsblatt Thomas Schäfer, den Chef von Volkswagen PKW. Erfahrungsgemäß treiben die lange Ausstattungsliste und die vom Hersteller vorgegebenen Ausstattungskombinationen den tatsächlichen Preis aber meist deutlich weiter in die Höhe.

Produktion in Spanien

In drei Jahren, also 2025, will Volkswagen die Produktion in Spanien starten. Die spanische Regierung fördert die Produktion, die über die spanische Volkswagentochter Seat läuft, mit knapp 400 Millionen Euro. Zudem lockt Spanien mit günstigeren Lohnkosten. Die neuen elektrischen Kleinwagen sollen besonders kostenbewusste Fahrer ansprechen und einkommensschwächeren Zielgruppen den Einstieg in das E-Auto-Segment ermöglichen. Volkswagen will zehn Milliarden Euro investieren, wobei sich auch Zulieferer und andere Partner an dem Projekt beteiligen sollen.

Die vorhandenen Werke in Pamplona und in Martorell sollen von der bisherigen Verbrennerfertigung auf die E-Auto-Produktion umgerüstet werden. Außerdem will VW bei Valencia eine Batteriezellenfabrik bauen.

Der neue elektrische Kleinwagen dürfte bei VW, Seat/Cupra und Skoda verkauft werden. Wie immer mit individuellen Anpassungen der jeweiligen Marke. Die VW-Variante soll ID.2 heißen und die Cupra-Variante hört demnach auf den Namen Raval. Die beiden elektrischen Kleinwagen ersetzen dann den Seat Ibiza und den VW Polo.

Das war es dann mit dem 20.000-Euro-E-Auto

Im Mai 2020 machten Meldungen die Runde, dass Volkswagen ein E-Auto für unter 20.000 Euro verkaufen wolle. Auf Basis des verkleinerten MEB (Modularer Elektro-Antriebs-Baukasten von VW). Da von diesen 20.000 Euro sogar noch die Förderprämie abgezogen worden wäre, hätte der Endpreis bei unter 14.000 Euro gelegen. Auf der IAA 2021 in München zeigte VW dann den ID.Life, der wohl die Rolle des 20.000-Euro-E-Autos einnehmen sollte. Doch schon damals war VW sehr vage bei der Beschreibung des Fahrzeugs. Immerhin gab der ID.Life schon mal die ungefähren Abmessungen vor: 4,09 m Länge x 1,84 m Breite x 1,59 m Höhe; 2,65 m Radstand; Reifen: 235/45 R20, Gepäckraumvolumen: 410 bis 1285 Liter. Warten wir mal ab, wie nun das 25.000-Euro-E-Auto im Jahr 2025 aussehen wird.