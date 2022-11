Maidesite S2 Pro Plus: Dieser höhenverstellbare Schreibtisch ist sein Geld wert

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertige Verarbeitung

Schöne Tischplatte

Starker Dual-Motor

Gute Bedienoberfläche mit fünf Speicherplätzen

Umfangreiches Zubehör

Eigentlich schneller Aufbau, aber… Kontra Tischplatten- und Gestellfarben nicht frei kombinierbar

… schlecht übersetzte Anleitung erschwert den Aufbau Fazit Der Maidesite S2 Pro Plus hat im Test auf voller Linie überzeugt. Vor allem die hochwertige Verarbeitung und die starke Motorisierung sind positiv aufgefallen, ebenso das kostenlose Zubehör und der einfache Aufbau. Dass die Anleitung unter schlechter Übersetzung leidet, gibt zwar Abzüge in der B-Note, ist dank guter Bebilderung aber letztlich unwesentlich. Das Preisschild zwischen 449 Euro bis 529 Euro ordnet den Tisch im oberen Mittelsegment an, der S2 Pro Plus muss sich aber auch vor dem Premiumsegment nicht verstecken.

Black Friday-Preise vom 17. bis 20. November!: Derzeit bietet der Maidesite-Shop starke Rabatte: Der Tisch ist im Angebot und kostet 409 Euro statt 449 Euro (für die Größe 140×70 cm) und 479 Euro statt zuvor 529 Euro (für die Größe 160×80 cm).

Gerade in Zeiten von Homeoffice ist ein vernünftiger Schreibtisch für das heimische Büro ein Muss. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch gibt die Freiheit, auch im Stehen zu arbeiten, was erwiesenermaßen gut für den Rücken ist. Maidesite ist ein chinesischer Hersteller, der auch auf dem europäischen Markt Fuß fassen möchte. Und unser Test zeigt, dass das durchaus gelingen könnte.

Lieferumfang und Aufbau

Der S2 Pro Plus wurde in zwei Paketen geliefert. Erst erreichte uns die Tischplatte, einen Tag später ein separates Paket mit dem Gestell inklusive Motor und Zubehör. Bereits beim ersten Auspacken fällt uns die massive und schöne Holzplatte auf, doch dazu später mehr. Neben der Tischplatte, dem Tischgestell mit eingebautem Dual-Motor, der Bedienoberfläche und dem Netzteil lieferte Maidesite uns auch ein Zubehörpaket mit einer Schublade, einem Kabelmanagementgitter, einem Haken zum Aufhängen sowie vier Rollen. Dieses kostet eigentlich extra, ist bei dem Modell S2 Pro Plus aber kostenlos dabei. Außerdem sind selbstklebende Kabelclips für das Netzkabel enthalten.

Der Aufbau ist eigentlich gut durchdacht und relativ simpel, wurde jedoch von einer Anleitung erschwert, deren Übersetzung wohl eher von einem mittelmäßigen Übersetzungsprogramm als von einer Person mit Expertise durchgeführt wurde. Deshalb war an einigen Stellen etwas Vorstellungskraft und das genau Studium der Bebilderung notwendig. Trotzdem war der Tisch in etwa 45 Minuten aufgebaut, wobei es sich empfiehlt, für einige Schritte eine helfende Hand zur Seite zu haben.

Der Tisch wird an den wichtigen Stellen verschraubt und erweckt direkt einen stabilen Eindruck. Das Netzteil wird in der Mittelstange des Gestells befestigt und mit einer Schiene abgedeckt, schön für die Optik – auch wenn man die Unterseite des Tisches nur selten zu Gesicht bekommt.

Die Bedienoberfläche wird einfach an der Unterseite des Tisches festgeklebt, ebenso die Schublade, wohingegen das Kabelmanagementgitter verschraubt wird. Der verwendete Klebstoff gleicht einem Superkleber und bereitete uns gar keine Sorgen bezüglich der langfristigen Haltbarkeit. Im Gegenteil, schon nach der ersten Berührung klebte die Schublade, die versehentlich etwas schief angebracht wurde, so fest, dass eine Neupositionierung unmöglich war. Hier heißt es also aufpassen beim Ankleben.

Qualität und Verarbeitung

Der S2 Pro Plus ist mit einer UVP von 449 Euro im mittel- bis höherpreisigen Bereich angesiedelt, im Handel finden Sie auch deutlich günstigere Alternativen. Dementsprechend sind die Erwartungen hinsichtlich der Qualität entsprechend hoch. Doch der S2 Pro Plus enttäuscht nicht. Die Verarbeitung ist durch die Bank hervorragend, von der Massivholzplatte mit tollem Look und abgerundeten Ecken über die stabilen Tischbeine bis hin zu den elektronischen Komponenten. Diese Qualität sorgt dann auch dafür, dass der Tisch ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die gerne mal Zuhause umräumen und Möbel verschieben, sollten Sie besser die mitgelieferten Rollen anbringen. Praktisch ist auch die Kabeldurchführung, der schon von Werk aus in der Tischplatte verbaut ist.

Motor und Höhenverstellung

Der S2 Pro Plus wird von zwei Elektromotoren angetrieben, die direkt in die Stuhlbeine verbaut sind. Ein sehr großes Netzteil sorgt für die Stromversorgung, lässt sich aber praktischerweise in der Mittelschiene des Gestells versteckt.

Die Kabel werden ebenfalls in der Schiene mithilfe selbstklebender Kabelclips angebracht, sodass am Ende nur das Netzteilkabel vom Tisch wegführt. Ganze 125 kg Tragkraft bringen die Dual-Motoren, Sie können den Schreibtisch also ohne Bedenken beladen. Gesteuert wird die Höhenverstellung über eine Kontrolleinheit an der Vorderseite. Hier lässt sich der Tisch manuell hoch- und runterfahren, bis zu vier verschiedene Tischhöhen abspeichern und aufrufen sowie einstellbare Timer.

Praktisch: Ein Display zeigt die aktuelle Höhe in Zentimetern an und ein seitlich an der Kontrolleinheit angebrachter USB-Anschluss kann zum Beispiel Ihr Smartphone laden. Die maximale Höhe des S2 Pro Plus beträgt 127 cm, die niedrigste Einstellung sind 62 cm. Solange Sie über 1,50 m und unter 2,0 m groß sind, sollte der Schreibtisch zum Sitzen und Stehen problemlos geeignet sein. Die maximale Geschwindigkeit beim Heben und Senken beträgt ungefähr 4 cm/s, kann aber je nach Beladung variieren. Die Höhenverstellung stoppt dabei nicht ruckartig, sondern läuft sanft aus. Ein Anti-Kollisionsschutz erkennt, wenn ein Hindernis im Weg ist und stoppt die Motoren. Das klappt im Test auch schnell genug, um eventuelle Schäden zu verhindern. Die Motoren bieten nicht nur viel Leistung, sondern sind im Vergleich zu anderen höhenverstellbaren Schreibtischen auch relativ leise.

Modelle und Preise

Der S2 Pro Plus ist in den Maßen 160 x 80 cm und 140 x 70 cm verfügbar, für unseren Test wurde uns die kleinere Variante zur Verfügung gestellt. Diese bietet auch mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Wahl der Tischplatte, neben “Eiche” und “Weiß” zusätzlich noch “Schwarz” und “Vintagebraun” – letztere wurde für unseren Test geliefert. Das Tischgestell ist ebenfalls in mehreren Farben verfügbar, abhängig von der Tischplattenfarbe. Eine Übersicht über die verschiedenen Farbkombinationen finden Sie auf der Herstellerwebsite.

Der Preis für das Modell mit der Tischplattengröße 140 x 70 cm beträgt 449 Euro, die Größe 160 x 80 cm schlägt mit 529 Euro zu Buche.

