Whatsapp bekommt zwei richtig praktische Neuerungen – alle Infos

Nachricht an sich selbst schicken

In der Whatsapp Beta-Version 2.22.24.11 für Android hat WABetainfo eine nützliche Neuerung entdeckt, die Whatsapp-Nutzern den Alltag erleichtert. Denn darin hat Whatsapp in der Kontaktliste einen Menü-Punkt integriert, mit dem man sofort eine Nachricht an sich selbst schicken kann.

Die neue Funktion steht aber noch nicht allen Betatestern zur Verfügung. Sollten Sie die Betaversion 2.22.24.11 für Android bereits installiert haben und den neuen Eintrag in Ihrer Kontaktliste noch nicht sehen, dann müssen Sie sich noch etwas gedulden.

Das bringt die neue Funktion

Damit wird Whatsapp zu einem praktischen Notizzettel. Sie können sich jetzt jeden Gedanken schnell notieren, indem Sie sich eine Nachricht schicken. Sie können damit auch Inhalte von mehreren Geräten zusammentragen, wenn beispielsweise eine Datei vom PC auf das Smartphone wandern soll.

Ganz neu ist diese Funktion nicht, bereits Ende Oktober 2022 gab es Hinweise darauf. Doch jetzt streut Whatsapp den neuen Menü-Punkt breiter aus. Zunächst für Android-Nutzer, doch auch iOS-Nutzer sehen die neue Funktion möglicherweise ab heute.

Bisher ist es nur ziemlich umständlich möglich, sich selbst eine Nachricht zu senden. Wir stellen diesen Workaround hier vor: Whatsapp für Notizen nutzen – so einfach geht’s. Zum Vergleich: Der Messenger Signal besitzt schon seit langer Zeit eine Notizfunktion. So geht’s: Signal für Notizen nutzen – einfacher als bei Whatsapp.

Große Gruppen automatisch stumm schalten

In der Betaversion 2.22.24.15 für Android steckt zudem eine Funktion, um große Gruppen automatisch stumm zu schalten. Damit reduzieren Sie die Ablenkung, die von Whatsapp ausgeht. Denn in Whatsapp sind Gruppen mit bis zu 1024 Teilnehmern möglich. Dementsprechend viele Benachrichtigungen landen in Ihrem Whatsapp, wenn Sie an einer solch großen Gruppe teilnehmen.

Die Grenze scheint laut einem Screenshot von WABetainfo bei 256 Mitgliedern in einer Gruppe zu liegen. Wenn diese Zahl überschritten wird, dann schaltet Whatsapp die Gruppe automatisch stumm. Sie können diese Stummschaltung jederzeit rückgängig machen.

Derzeit testet Whatsapp diese neue Funktion mit der Bezeichnung “Auto Mute Large Group Chats” bei einigen Betatestern. Wann diese Neuerung in die finale Version von Whatsapp einfließt, ist unbekannt.