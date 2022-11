Huawei verklagt AVM, Amazon, Netgear und Stellantis – darum geht es

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei verklagt vor deutschen Gerichten AVM, Amazon, Netgear und Stellantis wegen Patentverletzungen. Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Emil Zhang, den Leiter von Huaweis IP-Abteilung. Angeblich hätten die vier verklagten Unternehmen nur “sehr schleppend oder gar nicht” auf die Anfragen von Huawei reagiert.

Stellantis

Gegen Stellantis, ein US-italienischer Automobilhersteller (Fiat, Opel, Peugeot, Citroen), klagt Huawei vor Gerichten in Mannheim und München. Angeblich würde Stellantis in den Kommunikationsmodulen seiner Autos unerlaubt Mobilfunkpatente von Huawei verwenden. Angesichts der hohen Stückzahlen von Stellantis dürfte dieser Streit um mehrere hundert Millionen Euro gehen, wie die Wirtschaftswoche vermutet.

AVM

Bei der Klage gegen das bekannte deutsche Unternehmen AVM geht es wiederum um zwei WLAN-Patente, die angeblich Huawei gehören und die AVM unrechtmäßig nutzen würde. Huawei verklagt AVM deswegen vor dem Landgericht München 1. Die Wirtschaftswoche zitiert den Pressesprecher von AVM folgendermaßen: „Wir sehen nicht, dass diese zwei standardessenziellen Patente von Huawei im Wlan-Standard zum Tragen kommen.”

Netgear

Gegen den Netzausrüster Netgear klagt Huawei ebenfalls wegen der Verletzung zweiter WLAN-Patente. Diese Klage wird vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt.

Amazon

Amazon wiederum muss sich vor Gerichten in München, Düsseldorf und Mannheim verteidigen. Huawei wirft Amazon vor, vier WLAN-Patente von Huawei unrechtmäßig in den Echo-Lautsprechern und Kindle-Readern zu verwenden. In China läuft in dieser Sache ebenfalls ein Verfahren.

Volkswagen zahlt übrigens seit 2021 Lizenzgebühren an Huawei für die Nutzung von LTE-Techniken.

