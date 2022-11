Meta feuert 11.000 Mitarbeiter – Zuckerberg entschuldigt sich

Wie bereits Anfang der Woche gemutmaßt, hat die Facebook-Muttergesellschaft Meta am heutigen Mittwoch eine Entlassungswelle angekündigt. In einem offenen Brief erklärt CEO Mark Zuckerberg die Gründe für diesen Schritt. “Ich habe beschlossen, unser Team um etwa 13 Prozent zu verkleinern und mehr als 11.000 unserer talentierten Mitarbeiter zu entlassen,“ so Zuckerberg. Ende September 2022 zählte Meta weltweit noch 87.000 Beschäftigte.

Meta soll schlanker und effizienter werden

“Einige der schwierigsten Veränderungen, die wir in der Geschichte von Meta vorgenommen haben.“ Mark Zuckerberg

Meta will eigenen Angaben zufolge eine Reihe von weiteren Schritten unternehmen, die die Facebook-Mutter wieder zu einem “schlankeren und effizienteren Unternehmen“ machen sollen. Dazu zählen die Kürzung von Ausgaben sowie die Verlängerung des Einstellungsstopps bis zum ersten Quartal 2023. Als Reaktion auf die Ankündigung stiegen die Meta-Aktien im vorbörslichen Handel um vier Prozent.

Zuckerberg entschuldigt sich bei Betroffenen

“Ich möchte die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen und dafür, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß, dass dies für alle hart ist, und es tut mir besonders für die Betroffenen leid,“ so Zuckerberg weiter. Meta plane, in jedem Unternehmensbereich Kürzungen vorzunehmen, die Rekrutierung sei davon jedoch besonders stark betroffen, es gebe jedoch “keinen Weg daran vorbei“. Als Entschädigung erhalten die Mitarbeiter, die von einer Kündigung betroffen sind 16 Wochen weiter ihr Gehalt sowie zusätzliche zwei Wochen für jedes Dienstjahr. Für sechs Monate zahlt Meta außerdem die Krankenversicherung für diese Beschäftigten weiter.

Meta blickt optimistisch in die Zukunft

“Wir leisten historisch wichtige Arbeit.“ Mark Zuckerberg

Der Zukunft blickt Zuckerberg trotz der aktuellen Kürzungen positiv entgegen. “Wir sind führend in der Entwicklung der Technologie, die die Zukunft der sozialen Vernetzung und der nächsten Computerplattform definieren wird,“ so Zuckerberg. Der CEO zeigt sich zuversichtlich, dass es Meta, wenn es effektiver arbeitet, “stärker und widerstandsfähiger denn je aus diesem Abschwung hervorgehen“ werde.