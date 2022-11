Bahn: Mehr Super-Spar-Tickets erhältlich – ab 17,90 Euro

Die Deutsche Bahn hat heute eine weitere Super-Sparpreis-Aktion gestartet. Das sogenannte Super-Sparpreis-Ticket kostet für eine einfache Fahrt innerhalb Deutschlands in der 2. Klasse nur 17,90 Euro (auch für Fahrten mit dem ICE sowie IC/EC). Ein Upgrade auf die 1. Klasse ist bereits ab 26,90 Euro möglich. Die Bahn stellt ab heute eine Million dieser Tickets für ihre Kunden bereit.

Flexible Kunden können Schnäppchen machen

Auf beliebten Strecken dürften die günstigen Tickets schnell vergriffen sein. Wer in Bezug auf die Reisezeit flexibel ist, könnte jedoch Glück haben. Das Auswählen einer früheren oder späteren Abfahrtszeit könnte also das ein oder andere Schnäppchen bei der Ticket-Buchung offenbaren. Während die Super-Sparpreis-Tickets nur bis zum 15. November 2022 verfügbar sind, können sie bis zu 180 Tage im Voraus gebucht werden. Je nach Auslastung und Reisezeitpunkt lässt sich so möglicherweise auch die Rückfahrt für 17,90 Euro ergattern. Die günstigen Tickets können also unter anderem auch für eine Reise in den nächsten Monaten genutzt werden.

Rabatt für Bahncard-Besitzer

Der Super-Sparpreis der Deutschen Bahn gilt nur so lange der Vorrat reicht. Wer eine Bahncard 25 oder eine Bahncard 50 besitzt, bekommt noch einmal zusätzlich 25 Prozent Rabatt auf die Sparpreis-Tickets. Der Ticket-Preis kann mit dieser Kombination auf 14 Euro gesenkt werden. Stornieren können Kunden maximal zwölf Stunden nach der Buchung. Die Tickets sind bei den ICE- sowie IC- und EC-Verbindungen an einen Zug gebunden. Für den Regionalverkehr gilt diese Beschränkung nicht. Kinder bis 14 Jahren können das Ticket mit einer Begleitperson kostenlos nutzen. Für alleinreisende Kinder bis 14 Jahren wird nur die Hälfte des Ticketpreises fällig.