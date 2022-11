Sony soll an PS5 Slim und PS5 Pro arbeiten

Auch zwei Jahre nach der Veröffentlichung ist die Playstation 5 kaum in Geschäften zu finden und auch im Online-Handel sind die Kontingente schnell vergriffen. Hersteller Sony soll im Verborgenen bereits an Neuauflagen der PS5 arbeiten. Konkret soll es sich dabei um eine PS5 Slim mit deutlich geringeren Abmessungen handeln. Diese soll spätestens 2023 in den Handel kommen. Auch ein leistungsstärkeres Pro-Modell der Playstation 5 soll sich bereits in der Entwicklung befinden, diese Hardware wird jedoch frühstens im Jahr 2025 erwartet.

Kleineres Gehäuse und externes Laufwerk

Die neuen Hinweise zu PS5 Slim und PS5 Pro stammen von der Webseite The Leak. Den Informationen zufolge störe sich Sony noch am Formfaktor der aktuellen Playstation 5. Diese ist deutlich größer als alle bislang veröffentlichten Konsolen und wirkt gerade hochkant aufgestellt sehr massiv. Deshalb arbeite der Konzern dem Leak zufolge an einer Slim-Version der PS5 mit einem deutlich kompakteren Gehäuse. Mit Verbesserungen im Bereich der CPU, GPU, SSD oder beim Arbeitsspeicher sei bei der PS5 Slim nicht zu rechnen. Stattdessen will Sony den Stromverbrauch und damit die Hitzeentwicklung bei gleicher Leistung deutlich senken, um dadurch auf ein kleineres Gehäuse umsatteln zu können. Auch an einem externen Blu-Ray-Laufwerk sollen die Japaner arbeiten.

PS5 Pro erst 2025

Die PS5 Slim dürfte Experten zufolge spätestens im dritten oder vierten Quartal 2023 erscheinen. Auch von einer aufgebohrten PS5 Pro ist in der Gerüchteküche die Rede. Diese soll jedoch frühstens 2025 in den Handel kommen. Damit lägen zwischen dem Standard- und dem Pro-Modell der PS5 ganze fünf Jahre. Die PS4 Pro hatte Sony schon drei Jahre nach dem Verkaufsstart der PS4 eingeführt. Ob Sony an der Namensgebung PS5 Slim und PS5 Pro festhalten wird, bleibt ebenfalls offen.