TV-Hintergrundbeleuchtung Govee Envisual T2 im Test: Ein Upgrade für Ihr TV-Erlebnis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Einfacher Aufbau und Einrichtung

Hohe Anzahl an LEDs sorgt für gute Farbdarstellung

Verzögerungsfreie Farbanpassung

Lässt sich auch als reguläre Smart-Home-Lampe verwenden

Fairer Preis

Viele Modi und Szenen

Anbindung über Alexa und Google Home Kontra Kamera groß und auffällig

Kamera recht lose befestigt

Helle Umgebung verfälscht Farbdarstellung

Home Kit wird nicht unterstützt Fazit Das Envisual Backlight T2 von Govee überzeugt im Test durch einfachen Aufbau und Einrichtung sowie mit einer breiten Auswahl an Funktionen. Mit diesem Smart-Home-Gadget verpassen Sie Ihrem Fernseherlebnis mehr Stimmung und können das T2 gleichzeitig wie eine normale smarte Lampe nutzen. Die größte Schwäche kommt durch die anzubringende Kamera, die von der Beleuchtung Ihres Raumes beeinflusst werden kann. Trotzdem wertet das Backlight T2 den Filmabend deutlich auf und ist eine schöne Ergänzung für das Smart Home.

Govee Envisual Backlight T2 bei Amazon kaufen

Mit dem Envision TV Backlight T2 bietet der Smart-Home-Hersteller Govee eine Alternative zu Philips Ambilight, die Sie an jedem beliebigen Fernseher nachrüsten könnten. Wie gut das funktioniert und was das T2 seinem Vorgänger voraus hat, erfahren Sie in unserem Test.

Lieferumfang und Installation

In der Verpackung des T2 finden Sie:

Den am Fernseher zu montierenden LED-Streifen

Die Kontrollbox

Die Kamera zum Erfassen des Fernseherbildes

Das Benutzerhandbuch

Klebehalterungen

Reflektionsfolien zur Kalibrierung der Kamera

alkoholhaltiges Tuch

Die Installation geht schnell von der Hand. Erst bringen Sie den LED-Streifen rundum auf der Rückseite Ihres Fernsehers an. Der LED-Streifen ist selbstklebend, zusätzlich können Sie die mitgelieferten Klebehalterungen nutzen, um die Vorrichtung besser zu arretieren. Es empfiehlt sich, die Rückseite des Fernsehers vorher mit dem mitgelieferten alkoholhaltigen Tuch abzuwischen. Govee bietet verschiedene Größen an, die Fernseher von 55 bis 65 und von 75 bis 85 Zoll abdecken.

Die Kamera wird mittig an der Oberkante des Fernsehers angebracht. Mithilfe einer Ausbuchtung wird sie in Position gehalten, wobei die Kamera auch schnell mal verrutschen kann, wenn man dagegen stößt. Von der LED-Leiste und der Kamera geht jeweils ein Kabel ab, das in die Kontrollbox gesteckt wird, ebenso wie das Stromkabel. Diese kommt ebenfalls mit einem Klebestreifen. Wo genau Sie diese befestigen möchten, hängt davon ab, wie Sie das T2 nutzen möchten. In unserem Fall steuern wir das System über eine Anbindung über Alexa, sodass wir die Knöpfe auf der Kontrollbox eigentlich nie betätigen müssen. Deshalb befestigten wir die Box ebenfalls an der Rückseite des Fernsehers. Positiv aufgefallen ist, dass die gelieferten Komponenten zwar hauptsächlich aus Hartplastik, aber dennoch hochwertig verarbeitet sind und ein schlichtes, aber elegantes Design bieten.

Der LED-Streifen ist selbstklebend und wird zusätzlich mit Halterungen befestigt. IDG

Einrichtung

Für die Einrichtung nutzen wir die App Govee Home, die universell für alle Govee-Produkte konzipiert ist. Wir koppeln das Gerät mit der App und richten darüber auch die WiFi-Verbindung her. Dafür ist ein WiFi-Router mit 2,4 GHz und 802.11 b/g/n vonnöten, was für moderne Router kein Problem darstellen sollte. Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt. Anschließend kalibrieren wir mithilfe der App die Kamera. Dafür kleben wir die Reflektionsfolien an vorgeschriebenen Stellen auf das Display unseres Fernsehers. Die App führt uns dabei Schritt für Schritt durch den Vorgang. Die Folien sind nur mit einem schwachen Klebstoff versehen, sodass sie ohne Rückstände oder Schäden am Display wieder abgenommen werden können. Sie sollten diese Folien aufheben für den Fall, dass Sie die Kalibrierung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen möchten. Auch das Koppeln mit Alexa und Google Home wird über die App vorgenommen, Apples Home Kit wird nicht unterstützt.

Unterschiede zum Vorgänger

Das Envision TV Backlight T2 ist, wie der Name schon suggeriert, die zweite Generation der TV-Hintergrundbeleuchtung. Gegenüber dem Vorgänger hat Govee einiges verbessert. Das Kameramodul besteht beim T2 tatsächlich aus zwei Kameras, die jeweils die linke und die rechte Seite des TV-Displays abdecken. Auch wurde die Anzahl der Leuchtdioden verdoppelt und dementsprechend der Abstand zwischen den einzelnen LEDs verringert. So können Farbübergänge noch detailreicher dargestellt werden

Zwei Kameras sammeln die Bildinformationen von Ihrem TV-Display. IDG

Bedienung

Das Backlight T2 lässt sich über drei verschiedene Arten bedienen. Der direkteste Weg ist die mitgelieferte Kontrollbox, die aber auch die wenigsten Möglichkeiten bietet. Auf der Kontrollbox finden Sie drei Knöpfe: Den An- und Ausschalter, eine Farbtaste für eine durchgängige Beleuchtung und einen dritten Knopf, mit dem Sie den Musikmodus aktivieren und gleichzeitig die Helligkeit einstellen können. Interessanterweise können Sie den Video-Modus, für den das Gerät ja hauptsächlich konzipiert ist, nicht über die Kontrollbox starten.

Das geht dann entweder über die Govee-Home-App, in der Sie die umfangreichsten Einstellungsmöglichkeiten vorfinden, oder über die Anbindung über Amazons Alexa oder Google Home. Ihnen stehen dutzende Presets zur Auswahl, die Sie auch bei anderen smarten Lampen von Govee vorfinden. Somit lässt sich das T2 auch als reguläres Licht in Ihrem Smart Home verwenden. Alternativ können Sie in der Govee-App auch eigene Beleuchtungseffekte erstellen. Die wichtigsten Einstellungen finden Sie aber auch in den Smart-Home-Apps von Google und Alexa, über die sich das T2 dann auch über Sprachbefehle steuern lässt.

Ambilight zum Nachrüsten – stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung mit kleinen Schwächen

Auch wenn Sie das T2 wie jede andere smarte Lampe benutzen können, ist das Hauptmerkmal natürlich die TV-Hintergrundbeleuchtung. Aktivieren Sie diesen Modus, nimmt die Kamera die Farbinformationen ihres TV-Bildschirms auf und lässt die LEDs in den passenden Farben aufleuchten. Wird auf dem TV also gerade eine Waldlandschaft gezeigt, wird der Hintergrund des Fernsehers grün angestrahlt. Dank der hohen Anzahl an LEDs (60 pro Meter), die in 14 adressierbare Bereiche aufgeteilt werden, können auch komplexe farbliche Bilder gut dargestellt werden. Und das funktioniert im Test sehr gut. Dank der Kabelverbindung zwischen den LEDs und der Kamera ändern sich die Farben ohne merkliche Verzögerung zum Bildinhalt und die einzelnen Bereiche des TV-Bildes werden akkurat von den Kameras aufgenommen, sodass die Farbdarstellung der LEDs gut zum Bildinhalt passt. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, den Fernseher relativ nah an einer weißen Wand zu positionieren. So kommt die Reflexion der rückseitigen Leuchten am besten zum Tragen. Außerdem kann über die App ein Weißabgleich vorgenommen werden. Ein angenehmer Nebeneffekt einer solchen TV-Hintergrundbeleuchtung ist, dass der Fernseher nicht mehr die einzige Lichtquelle im Raum ist und somit die Augen geschont werden.

Mit der Hintergrundbeleuchtung wird Ihr Fernsehrerlebnis farbenfroh. Govee

Doch das Prinzip der vorderseitig angebrachten Kamera bringt auch Nachteile mit sich. Die Kamera selbst ist relativ groß und auch wenn sie nicht in das TV-Bild reinreicht (außer Ihre Augen gucken von oben auf den Fernseher herab, was eigentlich nicht vorkommen sollte), ist sie doch deutlich sichtbar. Zu Beginn hat das etwas gestört, der Gewöhnungseffekt sorgt aber schnell dafür, dass man die Kamera kaum noch wahrnimmt. Ein größeres Problem ist, dass die Umgebungsbeleuchtung einen Einfluss auf das von der Kamera aufgenommene Bild hat. In unserem Test befand sich ungefähr einen Meter neben dem Fernseher eine Standlampe, die, wenn sie leuchtete, die rechtsseitig gerichtete der beiden Kameras mit aufhellte. Das hatte Einfluss auf die Farbdarstellung der LEDs auf dieser Seite. Auch bei Tageslicht oder eingeschalteter Deckenleuchte ist zu erkennen, dass die Beleuchtung des T2 zwar noch funktioniert und auch die Farben des Displays aufnimmt, diese aber etwas verfälscht werden. Um das beste Ergebnis zu erreichen, sollte die Umgebung so dunkel wie möglich gehalten werden.

Diese Problematik ist nicht der Hardware von Govee anzulasten, sondern ein grundsätzliches Problem dieser Beleuchtungstechnik. Bei Techniken wie Ambilight von Philips werden die Farbinformationen softwareseitig direkt vom Fernseher abgerufen, sodass die Beleuchtung unverfälschter Farben wiedergibt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Govee Envision TV Backlight T2 steht in zwei Ausführungen zur Auswahl, entweder für 55-65 Zoll oder für 75-85 Zoll große Fernseher. Die UVP für ersteres Set liegt bei 149,99 Euro, für die große Variante fallen 169,99 Euro an. Ein fairer Preis angesichts der umfangreichen und hochqualitativen Hardware inklusive Kameramodul. Verfügbar ist derzeit aber nur die kleinere Variante, Besitzer größerer Fernseher müssen bis zum 29. November warten, bis der Bestand wieder aufgefüllt wurde. Als Händler stehen derzeit nur Amazon und der Shop des Herstellers zur Auswahl, der Preis ist bei beiden Anbietern gleich.