50.676 Bitcoin geklaut: Dieb versteckte sie in Popcorn-Dose und unter Fußboden

Das US-Justiz-Ministerium hat bekannt gegeben, dass es 50.676 Bitcoins beschlagnahmt hat. Exakt sind es laut den US-Behörden 50,676.17851897 Bitcoins. Deren aktueller Wert: rund 1,06 Milliarden Euro. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung, nämlich am 9. November 2021, war der Bitcoin-Kurs aber noch viel höher als heute: Die US-Behörden sprechen deshalb von der “historischen” Summe von 3,36 Milliarden US-Dollar, die die beschlagnahmten Bitcoins damals wert waren. Damit handelt es sich um die zweitgrößte Beschlagnahmung des US-Justizministeriums. Doch im Laufe des Jahres 2022 hat der Kurs aller Kryptowährungen massiv nachgegeben, sodass sich auch der Wert der beschlagnahmten Bitcoins mittlerweile deutlich verringert hat.

Die Polizei fand die Bitcoins auf Datenspeichern in der Wohnung eines Hackers mit dem Namen James Zhong. Zhong hatte die Bitcoin im Jahr 2012 von der Darknet-Handelsplattform Silk Road gestohlen. Zhong hat am 4. November 2022 gestanden, die Silk-Road-Seite gehackt zu haben. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Silk Road: Illegaler Handelsplatz

Im Jahr 2013 schloss das FBI Silk Road – die Plattform diente als Marktplatz für illegale Geschäfte aller Art, beispielsweise wickelten Drogenhändler darüber ihre Geschäfte ab, aber auch Waffen wurden über Silk Road verkauft. Vor allem aber wurden auch gestohlene Nutzerdaten, wie beispielsweise Kreditkartendaten, darüber verkauft.

Bitcoins in der Popcorn-Dose

Zhong hatte die 50.676 Bitcoins auf mehrere Datenträger beziehungsweise Geräte verteilt und diese an unterschiedlichen Stellen in seiner Wohnung versteckt. Den größten Teil des Vermögens fanden die Polizisten in einem Fußbodensafe. Ein weiterer Teil steckte in einem Mini-Computer, den Zhong in einer Popcorn-Dose deponiert hatte. Die Dose lag unter Decken in einem Badezimmerschrank. Dieses Versteck veranlasste einen US-Staatsanwalt zu dieser Aussage:

Dank modernster Kryptowährungsverfolgung und guter, altmodischer Polizeiarbeit konnten die Strafverfolgungsbehörden diese beeindruckende Menge an Erträgen aus Straftaten aufspüren und sicherstellen. Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, dem Geld zu folgen, egal wie geschickt es versteckt ist, selbst auf einer Platine am Boden einer Popcorn-Dose.

Daneben stellten die Beamten auch noch US-Dollar in bar, Silber- und Goldbarren und weitere Wertgegenstände sicher.

US-Behörden beschlagnahmen Bitcoins im Wert von einer Milliarde US-Dollar