RTX 4090: So sieht Gaming in 13K aus

Dass die RTX 4090 eine wahnsinnige Leistung bietet, haben wir bereits in unserem Test herausgefunden. Bei einem Preisschild von über 2.000 Euro ist das auch zu erwarten. Aber wie viel Rechenleistung wirklich in der Grafikkarte steckt, zeigt ein Video des Youtubers Golden Reviewer. Denn dieser hat das beliebte Fantasy-Rollenspiel Genshin Impact in einer Auflösung von 13K, also mit 13760×5760 Pixeln, mit einer flüssigen Framerate spielen können. Und das bei hohen Grafikeinstellungen. Besonders beeindrucken: Genshin Impact unterstützt kein Hochskalieren mittels DLSS, die Auflösung wurde also nativ erreicht. Dazu ist die Render Resolution auf 1,5 eingestellt, sodass die eigentlich berechnete Auflösung nochmals deutlich über 13K liegt. Außerdem ist Anti-Aliasing durch SMAA aktiviert, wodurch das gerenderte Bild nachträglich noch weiter geschärft wird.

Rund 30 FPS im Durchschnitt schafft die RTX 4090 bei dieser Auflösung. Zwar sind einige Drops dabei, bei denen das Spiel auch unter die 30 Frames pro Sekunde rutscht, insgesamt ist die Framerate aber überraschend stabil. Mithilfe eines Screenshots verdeutlicht der Youtuber die enorme Schärfe bei dieser Auflösung. Selbst bei 500fachen Zoom sind die Gebäude, Gegenstände und Personen im Spiel noch knackig scharf. Der Screenshot ist enorme 80 Megapixel und 86 MB groß.

Die RTX 4090 hat für viel Empörung gesorgt, als Nvidia den Preis von 1.599 US-Dollar verkündete. In Deutschland kostet die Karte mindestens 1.949 Euro. Doch die Tests haben gezeigt, dass hinter dem enormen Preisschild eine genauso enorme Leistung steckt. Die RTX 4090 ist das konkurrenzlose Flaggschiff des gesamten Grafikkartenmarkts und schlägt das Top-Modell der Vorgängergeneration, die RTX 3090 Ti, um bis zu 100 Prozent.

Kommentar: RTX 4090 ist nicht zu teuer für 2.000 Euro!