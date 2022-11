Die besten Smartphones im Test (2022)

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und schon jetzt lässt sich festhalten, dass in diesem Jahr einige wirklich großartige Smartphones auf den Markt gekommen sind. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Leistung, intelligenten Kameras oder einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind – unsere Liste der zehn besten Smartphones bietet alles, was Sie brauchen.

Unser Top-Modell ist bestimmt nicht für jeden Nutzer das optimale Smartphone. Daher sollten Sie sich alle zehn Geräte ansehen. Je nachdem, worauf Sie am meisten Wert legen, gibt es das beste Handy für Sie. Dabei spielen Kamera, Akkulaufzeit, Design, Ausstattung, Preis und vieles mehr eine Rolle. Die Platzhirsche Samsung und Apple sind natürlich mit dabei, aber es lohnt auch ein Blick auf Android-Konkurrenten wie OnePlus, Google, Oppo und Xiaomi. Glauben Sie uns, diese Handys bieten alle etwas – nur ein bisschen anders, und das ist gut so. Denn guter Wettbewerb bedeutet bessere Smartphones für alle!

Kaufberatung: So finden Sie das optimale Smartphones

Bei der Auswahl eines Smartphones sollten Sie auf folgende Dinge achten: Verarbeitungsqualität und Design, Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Leistung und Wertbeständigkeit.

Aktuell beginnen die Preise für ein Flaggschiff-Handy bei etwa 700 Euro. Je nach Hersteller und Modell können Top-Smartphones aber in einigen Fällen auch über 1.000 Euro kosten. In Kombination mit einem Mobilfunkvertrag bezahlen Sie im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Euro pro Monat inklusive Smartphone. Mit einem teuren Handy, maximaler LTE-Geschwindigkeit und einem großen Datenvolumen werden leicht 50 bis 80 Euro im Monat fällig.

Hinweis: Unser Testfeld umfasst zwar die besten derzeit erhältlichen Smartphones, bezieht sich aber nicht explizit auf Flaggschiffe (auch wenn diese hier stark vertreten sind). Es gibt auch Modelle aus dem Mittelklasse- und Budget-Segment, die aber aufgrund der gebotenen Funktionen und der Qualität im Verhältnis zum Preis ihren Platz hier verdient haben.

Sollten Sie ein iPhone oder ein Android-Telefon kaufen? Es gibt mehr als ein mobiles Betriebssystem, aber eigentlich nur zwei, über die es sich zu reden lohnt: Android und iOS. Die überwiegende Mehrheit der Handys läuft heute mit Android – Version 13 ist die letzte öffentlich freigegebene Version. Apples iOS-Plattform, die derzeit unter iOS 16 läuft, hat zwar einen geringeren Marktanteil, aber die Entwickler veröffentlichen ihre Apps fast immer zuerst für iOS. Aufgrund dieses Ansatzes gibt es dort einen herausragenden App-Store.

Wenn Sie ein Android-Telefon oder ein iPhone besitzen und auf ein Telefon mit dem jeweils anderen Betriebssystem wechseln möchten, können Sie Ihre Kontakte und andere ausgewählte Daten ganz einfach von einem auf das andere Gerät übertragen. Was Sie nicht mitnehmen können, sind kostenpflichtige Apps und bestimmte App-Daten. Denken Sie also daran, wenn Sie einen Wechsel der Plattform in Erwägung ziehen und informieren Sie sich über alle spezifischen Bedenken, die Sie in Bezug auf den Umstiegsprozess haben.

Warum sollten Sie ein freigeschaltetes Handy kaufen? Ein Simlock-freies Handy ist nicht an einen bestimmten Mobilfunkbetreiber gebunden, wie Vodafone oder die Telekom. Wenn Sie ein freigeschaltetes Telefon kaufen, bedeutet dies in der Regel, dass Sie das Telefon ohne SIM-Karte oder Vertrag erwerben. Der wichtigste Punkt: Ein entsperrtes Handy fast immer günstiger als ein Handy mit Vertrag – wenn Sie es sich leisten können. Die einzige wirkliche Ausnahme sind die iPhones von Apple. Aufgrund ihrer Beliebtheit subventionieren die Mobilfunkbetreiber oft die Kosten für den Kauf eines iPhones, um Sie an einen lukrativen Langzeitvertrag zu binden. Wenn Sie sich die Anschaffungskosten für das Gerät leisten können, zahlen Sie im Allgemeinen über die gesamte Lebensdauer des Telefons weniger.

Noch wichtiger ist, dass Sie nicht an einen langen Vertrag gebunden sind. Wenn Sie ein neues Handy haben möchten, können Sie es kaufen, ohne sich aus dem Vertrag herauskaufen oder sich für weitere zwei Jahre binden zu müssen. Vergewissern Sie sich nur, dass das Telefon, das Sie kaufen, nicht an ein bestimmtes Netz gebunden ist.

Welche SIM-Karte oder welchen Mobilfunktarif sollten Sie wählen? Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten, ist die Größe und Form der SIM-Karte, die Sie für Ihr Handy benötigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Nano-SIM bekommen, wenn Ihr Handy eine Nano-SIM benötigt. Fürs Protokoll, jedes Telefon in dieser Liste nimmt eine Nano-SIM.

Wenn Sie sich irren, ist das leicht zu beheben: Jedes Mobilfunkanbieter schickt Ihnen gerne eine SIM-Karte in einer anderen Größe zu. SIM-Karten gibt es in der Regel in allen drei Größen. Sie nehmen einfach diejenige heraus, die Sie brauchen. Viele Smartphones unterstützen auch die embedded SIM (eSIM). Das ist ein Computer-Chip, der fest in ein Mobilfunk-Gerät eingebaut ist. Er ersetzt die klassische SIM-Karte. Ebenfalls wichtig: Wenn Sie schnelle Verbindungen ins 5G-Netz wollen, brauchen Sie ein 5G-fähiges Smartphone und eine entsprechende SIM-Karte.