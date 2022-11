Amazon: Porsche 911 Adventskalender im Angebot

Wer sich in diesem Jahr einen Modellbausatz-Adventskalender gönnen will, wird aktuell bei Online-Händler Amazon fündig. Hier gibt es den Porsche 911 Turbo Adventskalender mit Metall-Modellbausatz in Lichtgrün derzeit für 54,99 Euro anstatt der UVP in Höhe von 58,99 Euro.

Coole Geschenke für Technik-Nerds zu Weihnachten

Bausatz zum Stecken und Schrauben

Der Adventskalender beinhaltet ein detailgetreues Fahrzeugmodell des Porsche 911 Turbo in der Farbe Lichtgrün. Der 6-teilige Bausatz mit Metallkarosserie wird gesteckt und geschraubt – Kleber oder Farbe zum Bemalen sind nicht notwendig. Das passende Werkzeug, das für den Zusammenbau benötigt wird, ist ebenfalls enthalten.

Franzis

Soundmodul lässt Motor aufheulen

Das 1:43-Modell des Porsche 911 Turbo basiert auf dem Original-Fahrzeug, das 1975 seine Markteinführung erlebte. Das fertige Modell ist etwa 20 x 8 x 7 cm groß und wird auf einem schwarzen Podest mit Bergpanorama-Hintergrund platziert. Ein im Podest integriertes Soundmodul mit Original-Motorsound lässt das Modellfahrzeug auf Knopfdruck aufheulen.

Porsche Adventskalender für 54,99 Euro bei Amazon

Im Adventskalender ebenfalls enthalten ist ein von der Porsche AG lizenziertes Begleitbuch. Es neben Geschichte und Geschichten rund um den Porsche 911 Turbo auch eine ausführliche Aufbauanleitung für das mehrteilige Modellfahrzeug. Die 24 Wendeboxen aus nachhaltigem Karton ergeben auf der Vorder- und auf der Rückseite jeweils ein großformatiges Motiv. Zusätzlich finden Käufer in den 24 Türchen noch weitere kleine Überraschungen rund um die Kultmarke.

Wer noch mehr über Porsche erfahren möchte, wird in unserem großen Special fündig. Hier zeigen wir alle acht Sportwagen-Generationen seit 1963 in Wort und Bild.