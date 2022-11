Amazon-Bestpreis: E-Scooter mit Straßenzulassung und bis 30 km Reichweite

Starten Sie in die Elektro-Mobilität mit einem E-Scooter vom Hersteller iScooter. Derzeit ist ein solcher Escooter vom Typ “iScooter E9 Pro” auf Amazon so günstig wie noch nie zuvor erhältlich. Denn das iScooter-Modell kostet jetzt nur noch 347,61 Euro. Bisher mussten Sie mindestens 356,52 Euro für dieses Modell bezahlen.

E-Scooter für 347,61 Euro auf Amazon kaufen

Der 120 x 45 x 110 cm große und 13 Kilogramm schwere E-Scooter besitzt laut Verkaufsbeschreibung Straßenzulassung und ABE für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er darf mit bis zu 120 Kilogramm belastet werden. Mit einer Akku-Ladung soll er es 25 bis 30 Kilometer weit schaffen. Sie laden den Akku (36V/7,5 Ah) in vier bis sechs Stunden wieder auf, wie der Hersteller verspricht.

Der Elektroroller verfügt über LED-Licht und fährt bis zu 20 km/h schnell. Dafür sorgt der 350-Watt-Motor. Dank Tempomat sind Sie bequem immer mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs.

Der iScooter E9pro besitzt eine Doppelfederung. Sie fahren auf 8,5 Zoll großen Gummi-gepolsterten Waben-Reifen, die nicht aufgepumpt werden müssen. Dank des dualen Bremssystems (mit Scheibenbremse) sollten Sie den E-Scooter, dessen Rahmen aus Aluminium besteht, sicher zum Stehen bekommen: Denn Sie bremsen sowohl mechanisch als auch elektronisch. Von der Seite ist der E-Scooter dank gelber Reflektoren gut erkennbar. In nur drei Sekunden soll er sich aufklappen lassen. Der Griff lässt sich aber nicht zusammenklappen.

Via Bluetooth hält der E-Scooter die Verbindung zur App auf Ihrem Smartphone.

Einschätzung

Wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt, kosten vergleichbare Erwachsenen-E-Scooter in der Regel deutlich mehr. Falls Sie doch ein anderes Modell bevorzugen, sollten Sie unsere Kaufberatung lesen: Die besten E-Scooter / E-Tretroller 2022.

Bewertungen auf Amazon

Die Nutzerbewertungen auf Amazon fallen überwiegend positiv aus. Die tatsächliche Reichweite des E-Scooters scheint deutlich kürzer als vom Hersteller angegeben zu sein, doch die Nutzer bescheinigen eine stabile Verarbeitung.

Lieferumfang

Elektroroller, Ladekabel, englischsprachiges Handbuch und Werkzeugtasche.

Das brauchen Sie zusätzlich

Eine KFZ-Haftpflichtversicherung samt Versicherungsplakette. Diese bringen Sie hinten am E-Scooter an.

Als Hersteller ist das Unternehmen Wuyi Jinyue Engine Science and Technology Co., Ltd. angegeben.