Keine Masken im Auto dabei? Bald droht Bußgeld

Was viele Autofahrer nicht wissen: Sie müssen im Verbandskasten Ihres PKWs zwei Masken zum Schutz vor Corona mitführen. Diese Pflicht gilt bereits seit Februar 2022. Doch falls Sie bisher keine Masken in Ihren Verbandskasten gelegt haben und von der Polizei kontrolliert werden, kommen Sie mit einer gebührenfreien Ermahnung davon, weil die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erst noch entsprechend angepasst werden muss. Das ist aber bald der Fall und dann ist es mit der Schonfrist vorbei.

Schonfrist endet

Diese Kulanzregelung endet vermutlich Ende Januar 2023. Ab Februar 2023 müssen Sie dann 5 Euro Bußgeld bezahlen, wenn die Polizei Sie ohne Masken im Verbandskasten anhält. Lassen Sie Fremde mit Ihrem Auto fahren, ohne dass sich Schutzmasken im Verbandkasten befinden, müssen Sie bei einer Kontrolle sogar 10 Euro Strafe zahlen.

Wichtig: Eine Pflicht zum Tragen der Maske besteht im PKW derzeit nicht.

So sieht die Maskenpflicht im Detail aus

Sie müssen zwei Masken im Verbandskasten haben. Dabei muss sich nicht um FFP2-Masken handeln, einfache OP-Masken reichen völlig aus.

Das muss in den Verbandskasten

Der ADAC hat hier zusammengestellt, was bis Februar 2022 nach der damals gültigen DIN13164:2014 im Verbandskasten enthalten sein musste. Nach der jetzt gültigen DIN 13164:2022 kommen noch die beiden Masken hinzu, dafür fallen zwei Verbandtücher weg. Der neue Inhalt des Verbandkastens sieht also so aus: