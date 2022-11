Deutsche Post: Immer mehr Beschwerden über Briefzustellung – Gründe

Die Probleme der Deutschen Post DHL mit der Briefzustellung werden immer größer. Wie die Tagesschau berichtet, beschwerten sich im Oktober 2022 rund 9700 Menschen über die Briefzustellung durch die Deutsche Post. Im September 2022 waren es dagegen “nur” 5000 Beschwerden. Somit hat sich die Zahl der Beschwerden innerhalb eines Monats fast verdoppelt.

Im gesamten bisherigen Jahr 2022 gebe es demnach bereits über 30.000 Beschwerden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 habe es nur 15.000 Beschwerden gegeben. Diese Zahlen teilte die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde gegenüber der dpa mit. Von der Bundesnetzagentur selbst liegt aber noch kein diesbezüglicher Bericht vor.

Post: Viele Beschwerden wegen verlorener oder verspäteter Briefe – der Grund

Darum beschweren sich Kunden

Typische Gründe für Beschwerden sind: Briefe sind viel zu spät oder gar nicht angekommen.

Paket verloren oder zu spät zugestellt? Hier beschweren Sie sich!

Das sagt die Deutsche Post

Laut der Tagesschau würde die Deutsche Post auf den hohen durch Covid-19 verursachten hohen Krankenstand verweisen. Der Arbeitsmarkt sei außerdem angespannt, die Post findet anscheinend nur schwer neues Personal. Zudem gäbe es “lokale Probleme” – in 100 der gut 5000 Zustellbezirke (u.a. in Berlin, Süddeutschland und in Ballungszentren) fehlten bis zu 30 Prozent des Personals – jedoch kein flächendeckendes Problem. Die Post behauptet zudem, dass die jüngste Berichterstattung über Probleme mit der Briefzustellung überhaupt erst dazu führen würde, dass sich mehr Kunden beschweren.

Die gesetzliche Verpflichtung, bundesweit mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zuzustellen und mindestens 95 Prozent am übernächsten, würde die Post nach ihren eigenen Worten erfüllen.

Großes Transportvolumen

Laut der Tagesschau befördert die Deutsche Post in Deutschland jeden Monat rund 1,2 Milliarden Briefe. Im Vergleich dazu sind 9700 Beschwerden vergleichsweise wenig. Andererseits ist eine hohe Dunkelziffer zu vermuten, viele verärgerte Postkunden würden sich also trotz Problemen mit der Briefzustellung gar nicht erst beschweren.

Die Tagesschau berichtet aber, dass sich vereinzelt Kunden sogar bei Bundestagsabgeordneten über die schlechte Briefzustellung beschweren würden.

Hier finden Sie eine FAQ der Bundesnetzagentur zu Probleme mit der Postzustellung.

Paket verloren oder zu spät zugestellt? Hier beschweren Sie sich!